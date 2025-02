García-Gallardo abandona la política tras sus desacuerdos con la dirección de Vox

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y hasta ahora portavoz de Vox en las Cortes, Juan García-Gallardo, ha anunciado este lunes su renuncia como portavoz de la formación verde, así como al acta de procurador y a su pertenencia al Comité ... Ejecutivo Nacional, volviendo así a su condición como «afiliado raso» de Vox y retomando su actividad profesional privada como abogado.

La clave está en la expulsión de los dos procuradores que pedían «más democracia interna», Javier Teira (Salamanca) y Ana Rosa Hernando (Burgos). A las doce del mediodía del viernes pasado estaba ya decidido que el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes les iba a echar y que acabarían como no adscritos en el hemiciclo. La decisión, sin embargo, no se comunicó hasta las ocho de la tarde. Durante todo ese tiempo, Juan García-Gallardo, portavoz del grupo, intentó frenar una decisión tan drástica, según fuentes parlamentarias. No lo consiguió.

Este lunes, Vox tenía previsto registrar en las Cortes la expulsión de Teira y Hernando. El documento debe llevar la firma del portavoz. Y se había convocado una comparecencia a las 10:15 horas. A las nueve, cuentan compañeros de pasillo de Vox en la cuarta planta, comenzaron las carreras apresuradas para un lado y otro. Juan García-Gallardo acababa de comunicarles que dejaba la Portavocía del grupo y sus cargos orgánicos en el partido. Eso quería decir que el trámite de la expulsión no se podía completar. La burocracia política tiene sus formas y sus tiempos. Primero, Gallardo debe presentar su renuncia al escaño en el Registro. Después, Vox tiene que nombrar un nuevo portavoz. Algo que, por cierto, ya está decidido. Será el palentino David Hierro, que adelanta así a Carlos Menéndez (portavoz antes de la llegada de Gallardo a las Cortes y ahora, como él, adjunto), por decisión de Madrid. Es, también, una declaración de intenciones. David Hierro representa una línea dialéctica más dura que Carlos Menéndez.

Una vez nombrado el nuevo portavoz, será el momento de que firme la expulsión del grupo parlamentario de Teira y Hernando.

Juan García-Gallardo ha hecho pública una carta en la que explica sus motivos para decir adiós al cargo, al escaño y a su puesto en la organización. Se queda, eso sí, como afiliado «raso», explica. Desde el PP ya se explicó que el ex vicepresidente de la Junta acató, pero no compartió, la decisión de la dirección nacional de Vox de abandonar el Gobierno de coalición en las comunidades autónomas, incluida Castilla y León.

En su escrito, Gallardo no elude la crítica, precisamente, a ese intervencionismo de la dirección nacional del partido. «Entré en un proyecto unido, pero ancho, en el que existían y cabían pluralidad de liderazgos y carismas. Esa situación ha cambiado. La dirección del partido ha ido ocupando cada vez más espacios en detrimento de los demás», escribía en un comunicado que publicaba en sus redes sociales. Matiza que eso «no es necesariamente malo por sí mismo», pero añade que «no cabe el conformismo» al exigir «una conducta ética a quienes integran las oligarquías que gobiernan los partidos políticos».

«Lealtad toda, mientras exista recriprocidad», ha escrito García-Gallardo en su nota de despedida

Admite esas diferencias de criterio que ahora, con su dimisión, se vuelven más nítidas. «He canalizado todas mis discrepancias con las decisiones de la dirección del partido, cuando han aflorado, con el mayor nivel de reserva posible», escribe. Aunque trata de desligar su renuncia de lo ocurrido con Javier Teira y Ana Rosa Hernando.

Una frase muy contundente en su adiós resume bien el porqué de la decisión: «Lealtad toda, mientras exista reciprocidad».

«Renuncio a mi cargo como portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, al acta de procurador y mi pertenencia al Comité Ejecutivo Nacional, volviendo a mi condición de afiliado raso de Vox y retomando mi actividad profesional privada como abogado», concluye.

La renuncia tiene algunas consecuencias menores muy significativas. Al no poder decretar la expulsión de Teira y Hernando, el parlamentario díscolo de Salamanca actuará hoy lunes por la tarde como portavoz de Vox en la Comisión de Economía y Hacienda, mientras que Ana Rosa Hernando ejercerá como portavoz del grupo en la Comisión de Presidencia. Así seguirá hasta que el Grupo Parlamentario pueda registrar su expulsión. David Hierro pasa a ser portavoz, Carlos Menéndez se queda como adjunto y falta por designar otro adjunto. Iñaki Sicilia (Burgos) había perdido ese puesto con la llegada de Gallardo, pero tampoco ha trascendido si ahora lo va a recuperar o si se buscará otra vía.

Al mismo tiempo, cabe recordar que Gallardo fue el número 1 de la lista por Vox en Valladolid en las elecciones autonómicas del 13F de 2022. Eso quiere decir que le sustituirá en la bancada Isabel Pérez Martín. Es el segundo cambio de procuradores 'vallisoletanos', ya que Rebeca Arroyo tuvo que suplir meses atrás a Javier Carrera, fallecido. Fátima Pinacho es la tercera parlamentaria de Vox por la provincia, que estará representada, por tanto, por tres mujeres.