El cartel electoral de Vox se abre: sube Carlos Pollán pero no se descarta otro 'Gallardo'

En las Cortes de Castilla y León, el epicentro de la actividad de Vox en la comunidad, lo tienen claro: «Madrid no está en eso». No está en el cartel electoral. Da igual que cada semana vuelvan los rumores de que Mañueco va a convocar ... elecciones anticipadas. Porque además ninguno de los procuradores de Vox creen que esa opción sea realidad. Vox, desde Madrid, tiene una línea de acción que pasa, en primer lugar, por la entronización internacional de Santiago Abascal tras su presencia en la toma de posesión de Donald Trump y el foro Patriots del próximo fin de semana. Y en segundo lugar, por recortar cada vez más espacio al PP hasta que lleguen las generales, momento en el que aspiran a tener una posición de fuerza que les permita aspirar al cogobierno y a imponer sus políticas.

En esa agenda, quién sea el candidato en Castilla y León tiene poca importancia. Aunque se había planteado la cuestión en una dicotomía Gallardo-Pollán, lo cierto es que ninguno de los dos era una posibilidad definitiva. García-Gallardo había bajado en las apuestas por sus encontronazos con la dirección nacional, a pesar de que era miembro de la Ejecutiva. Carlos Pollán tiene buena prensa entre los miembros de la dirección del partido. Dentro de los presidentes autonómicos de Vox, ha mostrado un perfil más institucional sin perder después, en sus comparecencias más políticas, la línea ideológica de Vox. Algunos de los momentos más polémicos como presidente del parlamento autonómico, como la votación fallida de las cuentas por el error del PP, han venido dados por la inexperiencia en situaciones similares. Inexperiencia extensible al letrado mayor, que también suma poco tiempo en el cargo y que es crucial en esas situaciones. La oposición también le achaca parcialidad en la forma de dirigir los debates, con exceso de celo para las 'ofensas' de una parte del hemiciclo y blandura con las que salen de las bancadas de PP y Vox.

Así, con Gallardo fuera y sin más perfiles de peso públicamente, Carlos Pollán aparece, como presidente de las Cortes, como una figura ya promocionada. Leonés, 57 años, reúne un perfil que, consideran algunos en su entorno, encaja bien con el electorado del espectro de derechas en Castilla y León.

Sin embargo, también recuerdan que no hay nada decidido y que Vox, en su momento, también optó por sacar un perfil desconocido y joven. «Somos la fuerza más votada entre los jóvenes de entre 18 y 24 años», repiten varios de sus procuradores y trabajadores de las Cortes estos días, tras conocer una encuesta reciente. Y el voto de más edad se distribuye más entre PP y PSOE. Así, podrían repetir la jugada de Juan García-Gallardo. Y aquí entra en juego otra realidad escondida a simple vista: entre los asesores y trabajadores que Vox ha ido colocando en los diferentes parlamentos autonómicos, nacionales e incluso el europeo hay una cantera en formación. Ponen el ejemplo del último fichaje de la dirección nacional, el sustituto de Juan García-Gallardo en la Ejecutiva, Carlos Hernández Quero. Un diputado malagueño de 34 años recién cumplidos especializado en asuntos de vivienda.

«Ni baronías ni chantajes», dijo David Hierro, nuevo portavoz parlamentario, en su rueda de prensa. «El líder de Vox en Castilla y León, en Murcia, en Cataluña, es Santiago Abascal», remachó. Y si el cartel electoral de 2022 mostraba una foto de Abascal arropando a un García-Gallardo en primer término, en 2026 sucederá lo mismo. Serán unas elecciones autonómicas, si no ocurre nada raro, de nuevo en solitario. Sin más urnas que las castellanas y leonesas. Lo que permitirá a Vox volcarse en la campaña electoral con sus primeras espadas. Que esta vez ya no serán Macarena Olona, Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith. Pero sí serán Santiago Abascal, Ignacio Garriga, Jorge Buxadé o Pepa Millán. Suya será la campaña. Y en ese contexto, la foto del candidato que acompañe a Abascal en el cartel es algo que hoy, de momento, no preocupa.