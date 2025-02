La sustituta de Gallardo: teniente de alcalde de Laguna contra «las agendas ideológicas radicales»

De teniente alcalde en Laguna de Duero a procuradora de Vox en Castilla y León. Esta es la historia vinculada a Isabel Pérez, actual teniente de alcalde, concejala de Innovación, Desarrollo Económico y Empleo y portavoz de Vox en el municipio vallisoletano. Lo será por ... poco tiempo. Recogerá el escaño que deja libre, tras su renuncia al acta, Juan García-Gallardo, el que fue el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Isabel Pérez concurrió como número cinco por Valladolid a las elecciones autonómicas de 2022. Entraron Gallardo como uno, Fátima Pinacho como 2 y Javier Carrera como número tres. Carrera falleció meses atrás y Gallardo ha dicho adiós, con lo que habrá un trío de mujeres de Vox en representación de Valladolid: a Fátima Pinacho se unió antes Rebeca Arroyo y ahora se añade Isabel Pérez. La futura procuradora de Vox en las Cortes de Castilla y León no ha querido ofrecer declaraciones hasta «no tener todo organizado».

El organigrama del Ayuntamiento de Laguna de Duero -en un gobierno tripartito con PP, Vox e Independientes por Laguna- sufrirá cambios en los próximos días. Este martes tendrán lugar los encuentros pertinentes para dilucidar los detalles sobre la nueva toma de posesión que afectará de manera inevitable la composición del equipo de gobierno de Laguna de Duero, donde Isabel Pérez además de ser tercera teniente alcalde y portavoz del grupo municipal Vox ocupa el cargo de concejala de Innovación, Desarrollo Económico y Empleo.

La andadura política de Isabel Pérez vinculada a Laguna de Duero comenzaba en mayo de 2023, cuando presentaba su candidatura a la alcaldía del municipio. «Me presento con la intención de representar a la Laguna que madruga. Los ciudadanos de a pie, preocupados por sacar adelante a sus familias, que esperan que sus representantes en el Ayuntamiento les faciliten la vida con servicios públicos de calidad, que no se empeñen en imponer agendas ideológicas radicales y que les metan la mano en el bolsillo lo menos posible», señalaba Isabel Pérez en una entrevista para El Norte de Castilla, en la que los siete candidatos al bastón de mando de Laguna de Duero se presentaban a los ciudadanos.

Ampliar Isabel Pérez ejerciendo su derecho al voto en los comicios del 28 de mayo de 2023. El Norte

Entre las principales preocupaciones de, en ese momento, la candidata a la Alcaldía se encontraban aspectos tales como «la falta de suelo, que ha limitado tanto para atraer nuevos vecinos como empresas» o «adecuar la oferta de infraestructuras deportivas al número de vecinos de Laguna y construir un nuevo complejo deportivo municipal». Ya en ese momento, mayo de 2023, y a pocas semanas de los comicios del 28 de mayo, Isabel Pérez confesaba que llegar a acuerdos le parecía bien, «siempre que sea en beneficio de los vecinos de Laguna» y con su programa «por delante».

Celebrados los comicios, Laguna de Duero se sumergía en un rompecabezas de pactos para conformar un gobierno tripartito en la localidad. Tras arduas negociaciones PP, Vox e Independientes por Laguna formaban equipo de gobierno e Isabel Pérez se convertía en tercera teniente de alcalde, concejala de Innovación, Desarrollo Económico y Empleo y portavoz de Vox en el municipio vallisoletano de Laguna de Duero.

Jugadora de pádel y amante de la lectura

El 27 de mayo de 2023, durante la jornada de reflexión de las elecciones municipales del 28 de mayo, El Norte de Castilla publicaba «Desayunos, música y naturaleza: la jornada de reflexión de las candidatas de Laguna de Duero», un recorrido por el sábado de reflexión de los siete candidatos al bastión de mando del municipio. «Ilusionante». Así definia su día Isabel Pérez, en ese momento candidata a la Alcaldía por Vox Laguna de Duero.

Ese sábado de reflexión sus hijos llegaban a casa y la ahora futura procuradora deseaba «que encontraran trabajo cerca para verlos más a menudo». Su marido ya había hecho la compra para hacer paella y por la tarde daría una vuelta en bici. Su afición por el pádel se hacía notar: «Más tarde tengo partido de pádel. ¡Qué suerte pertenecer a un equipo! Un grupo de chicas a cuál más cañera ¡en la pista y en las cañas!», confesaba.

Amante de la literatura, aquel 17 de mayo de 2023 confesaba que la semana siguiente tenía tertulia literaria. «Y todavía no ha empezado a leer el libro, 'Por donde entra la luz', de Lucía Martínez. Suena bien. Aunque después de leer 'Un caballero en Moscú', de Amor Towles, que me ha dejado tan buen sabor de boca, va a ser difícil que me atrape tanto», señalaba.

La candidata, entonces, señalaba en las últimas líneas de su relato para el sábado de reflexión que no se le podía olvidar «bajar a misa». «Hoy es día de reflexión, y aprovecharé para pedir que este domingo sea un buen día para toda España», finalizaba.