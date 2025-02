Sonia Lalanda seguirá como portavoz municipal de Vox mientras la expulsión no sea definitiva

Están siendo unas jornadas difíciles para el partido de Vox en Palencia. A pesar de que la formación derechista atraviesa uno de sus mejores momentos en cuanto a intención de voto, o precisamente por ello, según sospechan desde la dirección provincial del partido, la guerra ... interna que se vive en el seno de Vox se ha agudizado de tal manera que la portavoz municipal y uno de los rostros más reconocibles del partido en la provincia de Palencia, Sonia Lalanda, ha sido sancionada por un acuerdo unánime de la ejecutiva con una suspensión de seis meses de militancia.

Tras conocerse la resolución del expediente disciplinario que se le abrió el pasado octubre por pronunciarse contra la ruptura de Vox en los gobiernos autonómicos, sus 'enemigos' internos han intentado que la edil abandone las filas de la formación, que renuncie a su acta de concejal y que desista de representar al partido en cualquier órgano público. Sin embargo, estos intentos han sido en vano, ya que Sonia Lalanda ha confirmado no solo que conservará su acta de concejal, sino que tiene el amparo del Ayuntamiento de Palencia para continuar ejerciendo su labor como portavoz de Vox en la corporación municipal, dado que una suspensión temporal de la militancia, con la que ha sido sancionada, no tiene efectos jurídicos sobre su condición de concejal.

Sin embargo, sobre Sonia Lalanda planea un segundo expediente disciplinario, según ha confirmado el propio presidente provincial de Vox, Matías Recio, que sí podría conducir a la expulsión definitiva del partido, una circunstancia totalmente diferente, puesto que esta sí se incluye entre los motivos jurídicos que acepta el Ayuntamiento para rebajar los derechos políticos de un concejal, obligarle a abandonar su grupo y otorgarle la condición de edil no adscrito, con lo que ya definitivamente no podría representar a Vox en ningún ámbito. Pero por el momento, poco más se sabe de este segundo expediente disciplinario, que, tal y como ha confirmado la propia Sonia Lalanda, ni le ha sido comunicado a ella misma por ningún conducto oficial.

«Repercusiones prácticas ahora mismo de la sanción que he recibido, ninguna», aseveraba Sonia Lalanda, quien además recalcaba que tampoco se la ha hecho llegar de forma oficial la propia resolución del expediente por la que se le sanciona con la suspensión temporal de la militancia. «Estoy convencida de que el objetivo final es expulsarme, porque este no es el Vox en el que yo entré. Y la pregunta puede ser, ¿por qué no te vas? Pues porque yo soy de los muchos, cientos, que estamos pendientes ahora mismo en España de ver si recuperamos el Vox secuestrado, porque Vox está secuestrado, por una oligarquía o autócratas, que no están atendiendo a cuáles son los principios del manifiesto fundacional», señaló Lalanda.

La concejal explicó además que la actual dirección del partido ha ido eliminando de forma paulatina cualquier oposición interna o voz crítica que se ha opuesto a alguna de sus decisiones. «Aquí han ido matando de uno en uno, porque se ha ido la gente de una en una, y encima se van con deshonor, y no hay derecho a eso, porque cuando das el paso para entrar en las listas de Vox quedas marcado. No es lo mismo que entrar en el PSOE o en el PP, que eso es muy cómodo», señala Sonia Lalanda, quien expresa su malestar por las campañas de acoso que reciben quienes abandonan la formación. «Te echan encima de todo, te acusan de que te vas por ambición personal, y no hay derecho de que gente tan valiosa se haya ido con deshonor. No hay derecho y eso hay que reivindicarlo desde dentro. Porque esto no se puede consentir, no podemos aguantar que Vox se haya convertido en una auténtica picadora de carne», señala Sonia Lalanda.

La concejala pone como ejemplo la reciente marcha del anterior dirigente autonómico, Juan García-Gallardo, del que asegura que se marchó con «dignidad» y, sin embargo, fue duramente atacado por su sucesor en el cargo. el palentino David Hierro. «¿Qué pasó en la rueda de prensa de después liderada por David Hierro? Se tiró a la yugular, argumentando que aquí no hay líderes y que el único líder nacional es Santiago Abascal. Pero si nadie le discute el liderazgo a Santiago Abascal, pero un problema que tiene Vox es que va en contra de los liderazgos, y no puede ser», recalca Sonia Lalanda. «El liderazgo hay que fomentarlo y no anularlo, y Vox vive a base de anularlo y fomentar mediocridad», manifestó.

Aprovechó también la portavoz municipal de Vox para clarificar los motivos de la sanción que ha recibido y desmentir que haya sido por vejaciones e injurias hacia sus compañeros, tal y como ha manifestado públicamente David Hierro, con el que mantiene un duro pulso desde las últimas convocatorias electorales. «Soy una persona muy clara y hablo con vehemencia, pero con la cabeza razonablemente ordenada. Se me puede acusar de utilizar adjetivos calificativos duros, para que se me entienda, pero yo no he injuriado nadie. No se me abre un expediente por injurias, y, desde luego, si se me abre, me iré al juzgado, porque se me acusaría de la comisión de un delito y eso yo no lo he hecho», explicó.

La edil reiteró que por el momento no se le ha comunicado ningún otro expediente más allá del que ha finalizado con la sanción. «Ahora mismo, a las 11:08, yo no he recibido nada», y recalcó que para ser expulsada del partido tienen que darse una serie de circunstancias que aún no se han producido y que conllevaría una larga tramitación administrativa, que se podría prolongar durante varios meses, como ha ocurrido con el primer expediente, que se abrió en octubre y la resolución se ha producido en febrero. «Para haber una expulsión del partido tiene que haber la tramitación de un expediente, que de momento yo no he recibido ni la denuncia. Se me notificaría la denuncia, con un plazo de alegaciones, y alegaría, se resuelve por el comité de garantías, se me traslado, yo tengo plazo para recurrir en reposición, se resuelve de nuevo y se me da otra vez traslado y después se me emplaza para un posible recurso de alzada ente el comité ejecutivo nacional y se me da traslado de la resolución. Y después, incluso yo podría irme al juzgado para recurrirlo», explica la edil, quien reconoce que no puede asegurar que recurriese la expulsión en los juzgado. Con respecto a la sanción actual, «me da una pereza enorme acudir al contencioso», dado que según indicó la suspensión por seis meses finalizaría antes de que hubiese una resolución judicial. «Un recurso del segundo expediente no lo descartaría, pero no lo sé, porque no sé qué puede pasar en el partido en los próximos meses, porque hay mucho miedo, y las consecuencias son hundir a la gente. Van a por ti, personalmente».