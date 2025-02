La alcaldesa confirma que no habrá cambios en la condición de concejal de la portavoz de Vox

José María Díaz Palencia Viernes, 7 de febrero 2025, 18:12 Comenta Compartir

No se trata de una expulsión, al menos de momento, sino de una suspensión temporal de la militancia, y esto supone una diferencia sustancial, al menos, de cara a los efectos sobre la actividad de Sonia Lalanda como concejala del Ayuntamiento de Palencia. En el primero de los casos, supondría la salida automática del grupo municipal de Vox y con ello la designación oficial como concejala no adscrita, una circunstancia que ya afecta a otros dos ediles, Ricardo Carrancio, expulsado del grupo de Vox, y Domiciano Curiel, de Vamos Palencia.

Pero la suspensión temporal de militancia no tiene los mismos efectos jurídicos que la expulsión del partido, al menos no para el Ayuntamiento de Palencia.

Así lo ha explicado la propia alcaldesa, Miriam Andrés, quien ha dejado claro en un comunicado que resolución de la ejecutiva nacional de Vox de suspender de militancia por seis meses a Sonia Lalanda, no afectará a las atribuciones que tiene en el Ayuntamiento de Palencia.

No importa que Vox incluya en la sanción impuesta a su portavoz municipal que también queda inhabilitada para representar a este partido como cargo público, algo que el presidente provincial de la formación, Matías Recio, ha solicitado también oficialmente en el registro del Ayuntamiento de Palencia. En esa petición se indica que «como persona autorizada por el partido político Vox, solicito que se tenga en cuenta el escrito presentado para que doña Sonia Lalanda Sanmiguel cese su representación como concejal del partido político Vox, siendo declarada por el Pleno del Ayuntamiento de Palencia como concejal no adscrito».

La alcaldesa señala que es necesario aclarar a la opinión pública que la resolución de Vox relativa a la suspensión de militancia de Sonia Lalanda y su petición de que pase a la condición de concejala no adscrita a ningún grupo no tiene efectos jurídicos sobre el Ayuntamiento de Palencia, ya que la regulación sobre esta figura de representación municipal solo se puede otorgar a un edil si se cumplen unas condiciones concretas que no se dan en este caso. Andrés ha explicado que solo puede declararse concejal no adscrito a un edil si es expulsado de su partido, lo que, por el momento no ha ocurrido; si es expulsada del grupo municipal por decisión mayoritaria de sus compañeros, lo que tampoco ha sucedido, y ni siquiera podría darse el caso, dado que únicamente son dos; y si ella renuncia a continuar en el grupo, algo que no ha solicitado. «La suspensión temporal de militancia no es ninguno de los supuestos por los que este Ayuntamiento pueda cercenar ese derecho de representación política de una concejala, que ahora mismo representa a un partido político con el que se presentó a las elecciones», asevera Miriam Andrés.