Vox suspende de militancia por seis meses a la portavoz municipal en Palencia

La lucha interna que se vive en el seno de Vox en Palencia se ha cobrado la primera víctima de relevancia, la portavoz en el Ayuntamiento de Palencia y expresidenta de la gestora fundacional del partido en la provincia, Sonia Lalanda.

La concejala ha sido ... suspendida de militancia por un periodo de seis meses tras haber criticado públicamente la decisión de Vox de abandonar los gobiernos autonómicos el pasado mes de julio, además de haberse manifestado en contra de otros planteamientos del partido de forma pública en sus redes sociales. La sanción, que le ha sido comunicada electrónicamente a todos los afiliados palentinos, incluye también la coletilla de la retirada de la capacidad de representación de Vox en cualquier cargo público.

En ese comunicado se informa también a los militantes de que la decisión ha sido adoptada por unanimidad de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Este expediente disciplinario se abrió en el mes de abril y se ha cerrado con la suspensión de militancia por seis meses, a pesar de que Sonia Lalanda ha presentado sin éxito diversas alegaciones y recursos ante diferentes órganos del partido como el comité de garantías.

Por el momento, esa suspensión de militancia se reduce a un periodo de seis meses, por lo que se abre una situación de difícil encaje con la actividad política que desarrolla Sonia Lalanda como portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia. La propia afectada manifestaba este mismo jueves, tras conocer la resolución de la ejecutiva nacional, que esta suspensión temporal no puede tener ningún efecto jurídico sobre su actividad como concejala, puesto que no hay posibilidad legal de que un edil se vea obligado a abandonar un grupo político y asumir la condición de concejal no adscrito durante solo unos meses, para una vez transcurridos regresar a la situación anterior. «Pierdo mis derechos como militante, no podría acudir a una asamblea ni votar en un acto interno. Pero esta resolución en concreto, dado que no se trata de una expulsión del partido, sino de una suspensión temporal de la militancia, no puede jurídicamente afectar a mi actividad como concejala. No tiene encaje legal en el Ayuntamiento, no puedo dejar de ser concejal de Vox durante seis meses y luego volver a serlo», explicaba Sonia Lalanda, que dejaba claro que su intención es continuar como portavoz de la formación en el Ayuntamiento. De hecho, los dos concejales de Vox tenían previamente convocada para la mañana de este viernes, 7 de febrero, una rueda de prensa para analizar sus propuestas sobre la Zona de Bajas Emisiones y esta convocatoria se ha mantenido.

Pero esta suspensión no es el único problema al que Sonia Lalanda debe enfrentarse en su lucha interna con los dirigentes de Vox, puesto que el expediente disciplinario que se ha resuelto no es el único que pesa sobre ella. Según ha confirmado el presidente de la ejecutiva provincial, Matías Recio, el partido ha abierto a Sonia Lalanda un segundo expediente para valorar su expulsión definitiva del partido, al entenderse que se encuentra en franca «rebeldía» contra la «estrategia política y el ideario de Vox».

La bronca política en el seno de la formación derechista ha traspasado finalmente las barreras internas que suelen imponer los partidos y las críticas y desafectos se han dejado ver de forma intensa en los últimos días en las publicaciones en las redes sociales de diferentes dirigentes de Vox. Especialmente encarnizada ha sido la batalla entre David Hierro y la propia Sonia Lalanda.

El primero le ha reclamado que entregue su acta de concejal y abandone la actividad en el Ayuntamiento, «si tan mal se encuentra en Vox. Mientras, Lalanda reprocha al portavoz autonómico que miente con respecto a las causas que han motivado la apertura del expediente y le acusa de comportarse de forma patética.