Voluntarios formados se prestan a combatir la soledad no deseada de quienes la sufren

Ana Deza y José Luis Nájera, del Colegio de Farmacéuticos, con responsables de Cosocial, en la firma del convenio.

El Norte Palencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:04 Comenta Compartir

La Fundación Banco de Voluntariado (Cosocial) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia han firmado este miércoles un convenio de colaboración destinado a combatir la soledad no deseada en la ciudad de Palencia. Este acuerdo permitirá poner en marcha un programa estable de acompañamiento a personas mayores, dependientes o en riesgo de aislamiento social, mediante la labor directa de voluntarios formados y coordinados por la asociación.

El Colegio de Farmacéuticos de Palencia se suma al proyecto como agente clave de detección y difusión. Las farmacias comunitarias de la ciudad de Palencia, por su proximidad y confianza con los ciudadanos, informarán a la población sobre el programa y facilitarán la captación de nuevos voluntarios, animando a quienes deseen colaborar a inscribirse en la iniciativa.

Durante la firma del convenio, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Palencia, Ana Deza, destacó que «la farmacia es uno de los primeros puntos de referencia para muchas personas que viven solas; desde nuestros mostradores podemos detectar situaciones de vulnerabilidad y ayudar a conectar a estos ciudadanos con los recursos de acompañamiento que necesitan».

Por su parte, José Luis Díaz, coordinador en Palencia de Banco de Voluntariado, señaló que «la soledad no deseada es un problema creciente y complejo. Este acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos nos permite ampliar nuestro alcance y llegar a quienes más lo necesitan, gracias al apoyo de un colectivo sanitario muy presente en la vida diaria de nuestros vecinos».

El programa contempla acciones de acompañamiento presencial, visitas periódicas, actividades comunitarias y seguimiento coordinado con servicios sociales y entidades locales. Gracias a la red de farmacias de Palencia, se espera aumentar significativamente el número de personas voluntarias dispuestas a dedicar unas horas a mejorar el bienestar emocional y social de quienes se sienten solos.

Las personas interesadas en colaborar como voluntarias podrán informarse en cualquiera de las farmacias participantes o contactar directamente con la asociación a través de www.bancodevoluntariado.org – Tfno y wasapp 624149402.

Temas

Palencia