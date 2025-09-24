Los farmacéuticos de Castilla y León resaltan su papel sanitario como los profesionales «más accesibles» Desde el Consejo de Colegios aseguran que invertir en su figura es «apostar por una asistencia sanitaria más segura, sostenible y coste-efectiva»

Los farmacéuticos de Castilla y León pusieron en valor su papel en el ámbito sanitario como los profesionales «más accesibles», quienes destacaron que invertir en su figura es «apostar por una asistencia sanitaria más segura, sostenible y coste-efectiva», dijeron.

En un comunicado recogido por Ical, y con motivo de la celebración mañana, 25 de septiembre, de su Día Mundial, señalaron que los farmacéuticos «garantizan el uso seguro y eficaz de los medicamentos, apoyan la alfabetización sanitaria y las campañas de salud pública, y son una fuente fiable de atención para millones de personas, especialmente en las zonas desatendidas».

El lema elegido este año por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) para conmemorar este día ha sido 'Piensa en salud, piensa en farmacia', cuyo colectivo en Castilla y León está conformado por 4.329 farmacéuticos colegiados (el 74,3 por ciento son mujeres) con una edad media en la profesión de 50,5 años, según informa Ical.

A ese respecto, la presidenta de CONCYL-Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, María Engracia Pérez, recordó que el conjunto de la profesión «contribuye a mejorar la salud y el bienestar de la población», al ayudar a «dar respuesta a grandes desafíos sanitarios y sociales que afectan a la salud», como los problemas de suministro de medicamentos, la escasez de profesionales sanitarios, el envejecimiento de la población, la soledad no deseada, los crecientes problemas de salud mental o los riesgos de salud pública y nuevas epidemias, enumeró.