Los vecinos del Camino Viejo de Husillos exigen que se adecente la zona aunque se paralice la obra

Las obras se encuentran prácticamente paralizadas desde el pasado viernes, el día después a que se conociera la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso ... Administrativo contra las obras que ejecuta Adif en la salida norte de Palencia para construir el primer tramo del Ave a Cantabria. El pasado lunes, el número de trabajadores de la empresa Lantanina, contratada para ejecutar los trabajos, se redujo considerablemente en la zona afectada. Los camiones se marcharon y se retiró numerosa maquinaria de estos terrenos ubicados junto al Camino Viejo de Husillos.

Desde entonces, según indican los vecinos, cuyas viviendas se encuentra a escasos cuatro metros de la zona de obras, apenas hay movimiento en los trabajos del denominado salto del carnero, un gran viaducto del que ya se han levantado la mayor parte los pilares de hormigón. Únicamente se han desarrollado trabajos en estos días para la limpieza y explanación del suelo en el que se están depositando las gigantescas vigas de hormigón que deben colocarse sobre los pilares. Este material estaba ya encargado y sigue llegando a la zona y se está depositando junto a las pilastras del salto del carnero, aunque no hay ni rastro de las grandes grúas que deberán elevarlas hasta la parte superior de las pilastras.

Mientras, los vecinos, que recibieron con alivio y satisfacción la noticia inicial de paralización de las obras de este primer tramo del Ave a Cantabria, comienzan ahora a ver con nueva preocupación el futuro que les aguarda. «De aquí se han ido todos los obreros, pero han dejado todo como estaba, las vallas, la calle destrozada, colectores sin terminar... Nos tememos que esto se va a quedar así como está los próximos tres años, hasta que haya una sentencia definitiva y se decida qué se va a hacer», explicaba este jueves Javier Gredilla, portavoz de los vecinos del Camino Viejo de Husillos.

«De momento nadie sabe nada, los trabajadores de Lantania nos han dicho incluso que se iban al paro, pero Adif dice que va a continuar las obras. No hay nada claro, pero lo que sí pedimos a las administraciones es que no dejen la zona en estas condiciones. En los terrenos de Adif no se puede hacer nada, pero esto es una vía pública, hay una carretera y hay unas aceras que no pueden pasarse así los próximos tres años, en el caso de que se paren las obras hasta que haya otra sentencia», recalca Javier Gredilla.

Pero la sentencia no solo ha causado revuelo entre los vecinos del Camino Viejo de Husillos, también en el Ayuntamiento de Palencia los ánimos se encuentran revueltos e incluso han comenzado los primeros roces entre los grupos políticos, a pesar de que formalmente hasta ahora todos se han posicionado en favor del soterramiento. Ha sido Vamos Palencia quien ha dado uno de los primeros pasos, remitiendo cartas al Ayuntamiento de Santander y al Gobierno de Cantabria para solicitar la creación de un frente común para reclamar al Ministerio de Transportes la construcción del Ave a Cantabria y el soterramiento del ferrocarril en Palencia.

Sin embargo, estos movimientos no le han gustado demasiado a la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, quien ha rechazado la búsqueda de una declaración institucional conjunta de los representantes de las administraciones cántabras, al indicar que las declaraciones públicas ya realizadas por miembros del gobierno cántabro ya permiten dilucidar que sus intereses no coinciden con los de la ciudad de Palencia. «Ellos reclaman la llegada al Ave a toda costa, no les preocupa el soterramiento de Palencia», señaló Andrés, quien indicó que desde el Gobierno de Cantabria se está actuando de forma partidista.

La regidora pidió por ello a Vamos Palencia que no actúe de forma unilateral y participe de un frente común junto al resto de los partidos palentinos para defender los derechos de la ciudad ante el Ministerio de Transportes. La regidora indicó que tiene previsto solicitar una reunión urgente con el ministro o con el secretario de Estado para abordar la situación actual del proyecto. Andrés explicó que será ella quien acuda a la reunión y no una representación de todos los grupos políticos, aunque indicó que si el encuentro se produjese en Palencia, se citaría a todos los portavoces.