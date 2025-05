La sentencia de Adif condiciona el Ave a Cantabria a la ejecución del soterramiento en Palencia

O se ejecuta el soterramiento en la ciudad de Palencia o el Ave no llegará a Cantabria. Esta es la tesis en la que coinciden ... tanto el Ayuntamiento de Palencia como Ecologistas en Acción y la Plataforma en Defensa del Soterramiento, una vez estudiada con detenimiento la sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional, por la que se declara contraria a derecho la obra del primer tramo del Ave a Cantabria, dado que no cumple con las especificaciones del estudio informativo para la integración del ferrocarril en Palencia, que se aprobó en el año 2010. El tribunal ordena también que se paralicen las actuaciones que la empresa pública Adif viene ejecutando desde marzo de 2023 en la zona norte de la capital palentina y que los terrenos se restauren a su estado anterior, lo que implicaría el derribo de todo lo ya construido.

La sentencia ha sido recibida en Palencia como un fuerte inyección de moral, especialmente para quienes defienden el soterramiento de las vías del tren como mejor solución urbanística para la capital palentina, puesto que el tribunal incide precisamente en la obligación legal de que el proyecto constructivo que se está desarrollando en la ciudad debería coincidir con esas especificaciones del estudio informativo de 2010, así como también con el estudio informativo de todo el proyecto del Ave a Cantabria que se aprobó posteriormente en 2018. Sin embargo, el proyecto desarrollado por la empresa Adif contraviene la solución urbanística de integración de las vías que recogen esos estudios informativos, con lo que según ha recalcado el abogado Joaquín Reyes, que ha defendido la demanda presentada por Ecologistas en Acción, en colaboración con la Plataforma del Soterramiento, «las obras no se ajustan a la legalidad».

Asimismo, ha destacado la importancia de que el tribunal reconozca que Adif ha actuado por la vía de los hechos, sin respetar el procedimiento legal administrativo, «al ejecutarse unas obras en base a un Proyecto Constructivo, que no se comunicó a la administración urbanística competente, al objeto de que emitiera el correspondiente informe. Y ello con el agravante de la sustancial discrepancia entre dicho Proyecto Constructivo con respecto a los Estudios Informativos aprobados en los años 2010 y 2018, en los que se previa claramente el soterramiento de la Línea de Alta Velocidad a su paso por la ciudad de Palencia, en un tramo de casi tres kilómetros, concretamente en 2.740 metros, y en unas condiciones distintas a las que finalmente se están ejecutando, especialmente las referidas a su trazado», según recoge expresamente la sentencia.

Por ello, tanto Ecologistas en Acción como la Plataforma del Soterramiento se han mostrado tajantes en señalar que Adif no tiene a partir de ahora otro remedio que ejecutar la obra del soterramiento si quiere completarse el proyecto de la línea de alta velocidad a Cantabria, que necesariamente comienza en la norte de la capital palentina. El arquitecto Daniel Vela, uno de los peritos que presentaron informes técnicos para la demanda de Ecologistas en Acción ha señalado con rotundidad que la sentencia no permite a Adif plantear otra solución para el enlace del primer tramo a Cantabria que sea diferente a la recogida en los estudios informativos, en los que se recoge como una alternativa posible el soterramiento. Del mismo modo, se ha manifestado el también arquitecto y perito en la causa Luis Muñoz, quien ha recalcado que para darse cumplimiento a las especificaciones de los estudios informativos la actuación del soterramiento y del primer tramo del Ave a Cantabria deberían ser coincidentes en el espacio y en el tiempo.

Esta posición ha sido después compartida también por el concejal de Urbanismo de Palencia, Álvaro Bilbao, que ha comparecido junto a la alcaldesa, Miriam Andrés, para valorar esta sentencia, a pesar de que el Ayuntamiento mantiene un proceso judicial paralelo por la misma causa y que se basa en la misma defensa de los intereses de la ciudad contra las actuaciones de Adif. El edil coincidió con los peritos de Ecologistas en Acción y la Plataforma del Soterramiento en que no existe la posibilidad de que Adif puede elaborar un nuevo proyecto constructivo para ese primer tramo del Ave que no se haga de forma coordinada con el soterramiento de las vías en la capital. «Geométricamente sería imposible. Si se cumple con el estudio informativo como pide la sentencia no existe la posibilidad de hecer un proyecto del tramo del Ave a Cantabria que no esté conectado al soterramiento. Serían dos proyectos con cotas del terreno diferente y eso es imposible», indicó el concejal de Urbanismo, lo que corroboró también la alcaldesa, al señalar que según el estudio informativo del proyecto general del Ave a Cantabria, el trazado de ese primer tramo debe salir ya soterrado de la ciudad.

En este sentido, la alcaldesa incidió en Palencia atraviesa por su mejor oportunidad para lograr que pueda ejecutarse el proyecto del soterramiento ferroviario, puesto que el Ministerio de Transportes se encuentra condicionado por su compromiso de construcción del Ave a Cantabria. «Durante años no se ha hablado del soterramiento, porque no interesaba, pero ahora con el inicio de la construcción del Ave a Cantabria, ha vuelto a la actualidad. Es la mejor oportunidad que tenemos», indicó la alcaldesa.

Por ello, Miriam Andrés adelantó que este mismo fin de semana se remitirá un carta al Ministerio de Transportes para solicitar una reunión con su máximo responsable, Óscar Puente, y abordar de nuevo el futuro de la integración del ferrocarril en Palencia, pero ahora bajo el amparo de la sentencia que paraliza las obras del denominado salto del carnero en la zona norte de Palencia por ser incompatibles con el soterramiento aprobado en el año 2010 y ratificado legalmente después en otro estudio informativo en 2018. «La posición del Ayuntamiento se ha visto reforzada y no queda ahora otra posibilidad que la del diálogo, pero ya no con Adif, sino con el Ministerio de Transportes, porque no nos olvidemos que esta decisión judicial condiciona plenamente la llegada de la Alta Velocidad a Cantabria. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo enlazamos la salida desde la zona norte de Palencia y ha quedado claro que no puede hacerse sin tener en cuenta esos estudios informativos en los que se plantea como única alternativa el soterramiento», señaló la alcaldesa.