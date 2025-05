Los ecologistas pedirán la paralización de las obras de Adif hasta que haya sentencia firme

Adif no tiene previsto paralizar las obras del primer tramo del Ave a Cantabria, a pesar de la sentencia emitida por el Juzgado Central de ... lo Contencioso Administrativo número 4, en la que se resuelve que estas actuaciones son contrarias a derecho, por lo que deben detenerse y el terreno restaurarse al estado que tenía anteriormente. Este fallo judicial no es firme y esa es la circunstancia a la que se aferra Adif para tratar de continuar adelante con los trabajos.

La entidad ferroviaria tiene quince días para presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional y ya ha manifestado su intención de agotar los procedimientos judiciales a su alcance. Este paso podría demorar más de dos años el pronunciamiento de una nueva sentencia, por lo que desde Ecologistas en Acción y la Plataforma del Soterramiento que elevaron la demanda contra las obras se ha anunciado también que solicitarán de inmediato la paralización de estas obras, que llevan ya ejecutándose desde marzo de 2023.

El abogado Joaquín Reyes reconoció que Adif no tiene por que parar las obras por el momento, dado que la sentencia no es firme, pero señaló que una vez que presente un recurso, Ecologistas en Acción solicitará la ejecución provisional de la sentencia para que no continúen adelante unos trabajos que podrían finalmente tener que ser anulados y todas las construcciones demolidas. «No creemos que se permita seguir adelante, porque sería permitir unas obras que el tribunal señala que se ejecutan por la vía de los hechos y que no se ajustan a derecho», manifestó el letrado, quien indicó que tras la resolución en apelación de la Audiencia Nacional, todavía quedaría un paso más ante el Supremo, aunque reconoció que son muy pocos los casos que consiguen superar los filtros para llegar hasta el Alto Tribunal.