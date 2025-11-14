El diamante de la cartelera de la duodécima edición del Festival Internacional Jazz de Palencia es, sin duda, el recital que ofrecerá este viernes, a ... las 21:00 horas en el Teatro Ortega, el saxofonista y clarinetista cubano Paquito D'Rivera (La Habana, 1948), una leyenda viva del jazz latino mundial que se inició en la música con 7 años de la mano de su padre -Tito D'Rivera, saxofonista y director de orquesta- y que cumple siete décadas de carrera. Este genio, que atesora dieciocho Grammys y que se ha atrevido a fusionar el jazz con la música clásica, aterriza en la capital palentina con un quinteto del que forman parte los cubanos Pepe Rivero, Reinier Elizarde 'El Negrón' y Georvis Pico y el colombiano Sebastián Laverde.

-¿Con qué escaleta recala en el concierto de Palencia?

-El programa será muy variado. Tocaré algunos de los temas incluidos en mi último disco, 'La fleur de cayenne', que ha sido nominado este año a un Grammy genérico y a un Grammy Latino. Además, introduciré una variación sobre un tema de Mozart y al final del 'show' haré un homenaje al compositor cubano Ernesto Lecuona. La improvisación es la esencia del jazz y cada recital es único; es imposible repetir el mismo concierto.

-¿Por cuántas ciudades españolas va a actuar en esta gira?

-En principio teníamos programadas cinco, pero hace dos meses se han añadido cinco o seis ciudades más y puede que se sumen más. Una vez que finalice esta gira, regresaré a España dentro de tres meses para actuar en el Auditorio Nacional de Madrid con el trío maravilloso que tengo con Pepe Rivero y Sebastián Laverde.

-¿Qué pensó cuando le dijeron que tenía programado un concierto en Palencia?

-Me llamó mucho la atención el nombre. Pensé que estaba relacionado con Valencia, pero ya sé que no tiene nada que ver. Me han dicho que Palencia está a dos horas de Madrid y que también está cerca de Santander. Tengo muchas ganas de actuar en la ciudad, así la conoceré un poco. Me recuerda a Paraguay y Uruguay, cuando a los paraguayos les confunden con los uruguayos se ofenden muchísimo (risas).

-Setenta años de carrera, dieciocho Grammys, músico venerado internacionalmente… ¿Qué más se puede decir de Paquito D'Rivera?

-Que tengo que seguir trabajando porque si no, me aburro. A mí me gusta la carrera que me escogió a mí. Esto es lo que me gusta hacer y, además, siempre estoy en buena compañía; con Pepe Rivero al piano todo son facilidades, al igual que con el resto de los músicos que me acompañan.

-El director de cine y productor musical Fernando Trueba ha comentado que usted posee el virtuosismo de Charlie Parker y la delicadeza de Johnny Hodges.

-¿Dijo todo eso de mí? Eso es porque es amigo mío, voy a tener que mandarle el cheque de este mes (risas). A Fernando Trueba tenemos que agradecerle haber celebrado nuestro trabajo y le estaremos agradecidos toda la vida por la película 'Calle 54', que cumple veinticinco años. Fernando es una persona muy querida por nosotros y las razones son obvias.

-Todo lo que se escribe o se escucha sobre su trayectoria profesional son loas. ¿Se considera mejor músico que persona o como persona también recibe muchos elogios?

-En ambas acepciones, como músico y como persona, las opiniones tienen que decidirlas el prójimo. Pero a mí me va bastante bien con la gente, me gusta la gente. En una ocasión le pregunté a mi amigo el violonchelista Yo-Yo-Ma si lo que más le gustaba en el mundo era tocar el violonchelo y él me respondió que lo que más le gustaba en el mundo era viajar y conocer gente. A mí me pasa exactamente lo mismo. Me encanta conversar con la gente y escuchar lo que tiene que decir para aprender aún más.

-Atesora infinidad de logros. ¿Le queda algún sueño por cumplir?

-Sí, tocar en mi país cuando sea libre, cuando se acabe la dictadura.

-Sigue añorando su Cuba natal.

-Todos los emigrantes añoramos a nuestro país natal, pero todo lo que añorábamos de Cuba ha sido destruido por los gobernantes, ya no existe, aunque supongo que algo quedará. En esta destrucción parece que estemos compitiendo con Atenas en lo referente a las ruinas y de eso echan la culpa a todo el mundo, menos a ellos. El sistema político de Cuba no ha funcionado nunca.

-En 1980 desembarcó en Nueva York y allí se instaló.

-Antes de instalarme en Nueva York, llegué a Madrid en mayo de 1980, donde viví casi seis meses. Desde que mi padre trajo a casa un disco de Benny Goodman grabado en vivo en el Carnegie Hall de Nueva York yo siempre tuve el sueño de vivir y hacer mi carrera en Nueva York.

-¿Qué siente por España?

-Me fascina España. Inclusive, entre mis planes está buscar un lugar aquí para vivir por temporadas porque no quiero irme de Nueva York, lo echaría mucho de menos. Pero me gusta tanto España… Cada pueblecito o ciudad que conozco tienen una belleza extraordinaria y todas me tocan el corazón. Me siento muy a gusto en el país. España es como si fuera el compendio de muchos países en uno solo; es tan agradable y todo está relativamente cerca. Y, además, su comida está buenísima. El otro día me comí un salmorejo con el que soñé después (risas).

-Es un apasionado de la música clásica, género que ha conjugado con el jazz. ¿Ha escuchado alguna canción del último disco de la artista española más internacional, Rosalía?

-No, pero esta misma semana me hablaron de ello. Me dijeron que había lanzado un disco en el que fusionaba la música lírica con el pop, todo como muy operístico. Tendré que escucharlo.

-¿Qué músicos o cantantes españoles le maravillan?

-Me encanta escuchar a Camarón de la Isla y también cantaba muy lindo Nino Bravo, que tenía una voz preciosa. Además, me gusta mucho Moncho, El Gitano del Bolero y, por supuesto, Serrat. Y de músicos, me apasionan el pianista Chano Domínguez, el saxofonista Perico Sambeat y el genio Paco de Lucía.

-¿El jazz español es el flamenco?

-Podría decirse, pero el flamenco tiene voz y luz propia.

-¿Cómo le gustaría ser recordado?

-Me acuerdo de la respuesta que dio a esa pregunta Celia Cruz, de la que este año celebramos el centenario de su nacimiento y que era única: «Como alguien alegre a quien le gusta cantar». Y yo le robo esa frase, pero variando el final. A mí me gustaría ser recordado como alguien alegre a quien le gusta tocar el saxofón.