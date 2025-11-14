El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El saxofonista y clarinetista cubano Paquito D'Rivera. El Norte

Paquito D'Rivera, leyenda del jazz latino

«Mi único sueño por cumplir es tocar en Cuba cuando sea libre»

Este genio, que atesora dieciocho Grammys, ofrecerá este viernes en el Teatro Ortega un recital enmarcado en el Festival Internacional de Jazz

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:08

Comenta

El diamante de la cartelera de la duodécima edición del Festival Internacional Jazz de Palencia es, sin duda, el recital que ofrecerá este viernes, a ... las 21:00 horas en el Teatro Ortega, el saxofonista y clarinetista cubano Paquito D'Rivera (La Habana, 1948), una leyenda viva del jazz latino mundial que se inició en la música con 7 años de la mano de su padre -Tito D'Rivera, saxofonista y director de orquesta- y que cumple siete décadas de carrera. Este genio, que atesora dieciocho Grammys y que se ha atrevido a fusionar el jazz con la música clásica, aterriza en la capital palentina con un quinteto del que forman parte los cubanos Pepe Rivero, Reinier Elizarde 'El Negrón' y Georvis Pico y el colombiano Sebastián Laverde.

