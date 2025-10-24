21 conciertos con 94 músicos, muchos de ellos gratuitos, en el Festival de Jazz

J. Olano Palencia Viernes, 24 de octubre 2025, 19:38 Comenta Compartir

La duodécima edición del Festival Internacional Jazz Palencia, que cuenta con una aportación de 24.500 euros por parte de la Junta de Castilla y León y que promete ser la más ambiciosa de su historia, tiene ya todo preparado. Este evento, que se celebrará del 8 al 22 de noviembre de 2025, reunirá a leyendas como Victor Wooten & The Wooten Brothers, Paquito D'Rivera Quinteto, Al Di Meola Acoustic Trio, Andrea Motis y el Something Else Septet en los escenarios del Teatro Principal y el Teatro Ortega.

El festival ofrecerá 30 actividades, incluyendo 21 conciertos con 94 músicos, muchos de ellos gratuitos, que extenderán el jazz por la capital y cuatro localidades: Baltanás, Paredes de Nava, Aguilar de Campoo y Guardo. Además, el programa integra literatura, cine y arte, consolidando a Palencia como un referente cultural en España y a nivel internacional.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, abrió la presentación del festival en el Museo de Palencia destacando la «asombrosa» programación de esta edición. «Estamos ante cinco conciertos de una calidad inmensa, con tres grandes nombres que cualquiera querría escuchar en los mejores escenarios del mundo. Somos muy afortunados en Palencia y en Castilla y León de contar con estas grandes figuras del jazz en un festival que sigue creciendo y proyectándose, posicionándose no solo como referencia en España, sino también a nivel internacional», afirmó.

Sancho subrayó el compromiso de la Junta, que aporta 24.500 euros y cede espacios como el Museo de Palencia y la Biblioteca Pública para actividades como una exposición sobre jazz y literatura, sesiones de escucha de vinilos y un recital de poesía. «Invitamos a los palentinos, a los castellanos y leoneses, y a quienes lleguen de Madrid, el País Vasco o el extranjero a disfrutar de este festival, que es una experiencia cultural completa, con conciertos en salas, en la calle y en centros culturales», añadió. La viceconsejera resaltó el potencial del evento para impulsar el turismo cultural, afirmando que «el ritmo del jazz ya se siente en Palencia» y augurando que esta será «la mejor edición de todas», recoge Ical.

Por su parte, la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, resaltó la colaboración público-privada como clave del éxito del festival, que este año llegará a cuatro localidades de la provincia: Baltanás, Paredes de Nava, Aguilar de Campoo y Guardo. «Es una oportunidad para el turismo cultural y para disfrutar de la mejor música en diferentes puntos de la provincia, algo que dice mucho de la apuesta de la organización por descentralizar la cultura», afirmó. Valbuena destacó los conciertos en la provincia, como los de Quique Gómez & His Vipers en Paredes de Nava y Aguilar, David Fifth Organ Trio en Guardo y Cream Quartet en Baltanás, y reafirmó el compromiso de la Diputación con una aportación de 18.000 euros. «Este festival no solo pone a Palencia en el mapa, sino que lleva la calidad musical a nuestros pueblos, fomentando la cohesión territorial», añadió.

El festival arrancará el 8 de noviembre en el Teatro Principal con Victor Wooten & The Wooten Brothers, un espectáculo de jazz-funk liderado por el bajista estadounidense, considerado por la revista Rolling Stone uno de los diez mejores de la historia. «Es un auténtico privilegio contar con este grupo, que ofrecerá su último concierto en España antes de partir a Europa y Estados Unidos. Con 10 premios Grammy y 26 nominaciones, su energía arrolladora hará del concierto inaugural un momento inolvidable», aseguró el director del festival, José Ángel Zapatero.

El 14 de noviembre, el Teatro Ortega acogerá a Paquito D'Rivera, leyenda viva del jazz latino y ganador de 18 premios Grammy. Acompañado por un quinteto de músicos de prestigio internacional, el cubano fusionará ritmos latinos con la improvisación del jazz en un directo vibrante. Al día siguiente, el 15 de noviembre, el mismo escenario recibirá a Al Di Meola Acoustic Trio, que explorará un viaje musical por el flamenco, el tango y las sonoridades del Mediterráneo y Latinoamérica. «Di Meola, con 6 millones de discos vendidos y colaboraciones míticas como la de Paco de Lucía, es otro lujo para Palencia», señaló Zapatero.

El 21 de noviembre, la trompetista, saxofonista y cantante catalana Andrea Motis presentará su nuevo proyecto Temblor, una fusión de jazz, música brasileña y funk que refleja su consolidación como una de las grandes voces del jazz europeo. «Motis, que ya nos visitó hace 10 años como estrella emergente, regresa como una figura consolidada que triunfa en festivales de todo el mundo», destacó el director. El broche final llegará el 22 de noviembre con el Something Else Septet, liderado por el saxofonista Vincent Herring. Este «supergroup» internacional cerrará el festival con un concierto lleno de soul jazz, energía y virtuosismo, prometiendo un cierre espectacular.

El concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, describió el festival como «una píldora especial» dentro de un Otoño Cultural que calificó como «el mejor de los últimos años». «Hacemos cultura para los palentinos, pero este festival tiene un atractivo que trasciende nuestras fronteras, invitando a los visitantes a disfrutar de Palencia, su gastronomía, el Museo de Palencia o la Fundación Díaz-Caneja», aseguró. Fernández destacó la experiencia única que supone venir a la ciudad, donde los asistentes «no solo disfrutarán de un cartel increíble, sino que se llevarán un sabor de boca que generará un boca a boca inolvidable». Además, animó a los visitantes a explorar otros atractivos culturales, como la programación de la Fundación Díaz-Caneja o el Teatro Principal, y a disfrutar de la hospitalidad palentina.

Finalmente, director del festival, José Ángel Zapatero, comparó la organización del evento con un grupo de jazz «afinado y coordinado», resultado del esfuerzo colectivo de instituciones, artistas, técnicos, patrocinadores y el público. «Llegamos a la 12ª edición con la misma ilusión que al principio, pero con un bagaje que nos permite consolidar este festival como una referencia en el otoño del jazz en España, atrayendo público de fuera de la provincia», afirmó.

Zapatero destacó la diversidad del programa, que incluye actividades gratuitas como jazz en la calle los sábados 8, 15 y 22 de noviembre con grupos como Big Malabara y El Puntillo Canalla Brass Band, un concierto familiar con Jump de Jazz for Children el 9 de noviembre, un vermú swing con baile en el Tocalé & Jump y sesiones de cine y jazz en la Fundación Díaz-Caneja. También resaltó el recital de poesía y jazz con la cubana Zoe Greenbrier en la Biblioteca Pública y un homenaje a Cole Porter por el trío Indigo Jazz en el Museo de Palencia.

El festival mantiene su compromiso con la literatura a través del VIII Premio Ramos Ópticos al Mejor Relato sobre Jazz, cuya entrega se celebrará antes del concierto inaugural del 8 de noviembre. El relato ganador se publicará en un libreto gratuito para los asistentes, reforzando el vínculo entre jazz y literatura que caracteriza al evento. El cartel oficial, diseñado por el artista multidisciplinar Javier de Juan, referente de la Movida madrileña, refleja «el ritmo, la libertad y la diversidad» del jazz, según Zapatero. «Contar con un artista de su talla es un privilegio que eleva la imagen del festival», añadió. Muchas actividades, como los conciertos en la calle, los ciclos de cine, el recital de poesía y el homenaje a Cole Porter, serán gratuitas, asegurando que el jazz llegue «a todos los públicos y todos los bolsillos», en palabras de Zapatero.