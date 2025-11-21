La renaturalización de Rabí Sem Tob se financiará con una subvención de la Junta

José María Díaz Palencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:34 Comenta Compartir

Hasta el momento se había limitado a un anuncio del concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, durante el debate sobre el estado de la ciudad. El edil indicó que el equipo de gobierno socialista continuaría su hoja de ruta de actuaciones de mejora urbanística en los barrios con intervenciones en la plaza de Rabí Sem Tob y también en la del Carmen.

Bilbao había anunciado primero la intención de renovar de forma integral el pavimento de la Plaza Mayor, con la recuperación, además, de las farolas de corte fernandino que fueron retiradas. Y señaló que si hay actuación en el centro tiene que haberla también como compensación en los barrios. En este sentido, el equipo socialista se ha marcado el objetivo de llevar a cabo al menos una gran intervención de reforma en todos los barrios de la ciudad, por lo que ya ha comenzado a actuar en Pan y Guindas y en la plaza de Virrey Velasco (Santiago) y también estaba previsto el inicio en la zona de La Tejera (Cristo), pero la empresa adjudicataria ha renunciado al contrato.

Así, los próximos pasos los había marcado ante el resto de la corporación municipal el concejal de Urbanismo al referirse directamente a Rabí Sem Tob y el Carmen, aunque este tipo de intervenciones siempre vienen condicionadas por la disponibilidad presupuestaria, algo que no siempre le resulta fácil conseguir al Ayuntamiento de Palencia. Pero en este caso ha encontrado un aliado en la Junta de Castilla y León, que ha recibido de buen grado el proyecto presentado por el Consistorio para la renaturalización de la plaza de Rabí Sem Tob y sus entornos.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla aprobó este jueves una propuesta de la Consejería de la Presidencia para otorgar cerca de 6 millones de euros en ayudas dirigidas a 15 municipios, con el fin de ejecutar actuaciones consideradas urgentes, excepcionales o de carácter singular. Entre estas actuaciones figuran esa regeneración de la plaza de Rabí Sem Tob, para la que se han concedido 600.000 euros, pero también la urbanización de la explanada de la Virgen de Belén y del entorno de la iglesia de San Andrés, en Carrión de los Condes, intervención para la que se han concedido 587.997 euros.

Según ha dado a conocer este viernes la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, en la reunión de la Junta de Gobierno Local, esta ayuda de la Junta permitirá desarrollar un proyecto de rehabilitación urbana en la plaza de Rabí Sem Tob y sus entornos, en el que destacará la renaturalización de este espacio, mediante obras de mejora de la accesibilidad y la creación de nuevos espacios verdes. Las obras se extenderán también a las calles próximas Manuel de Falla y Garrachón Bengoa.

Desde el Ayuntamiento de Palencia, según se recoge en un comunicado, se ha querido agradecer a la administración autonómica la concesión de esta ayuda directa «que supondrá el poder llevar a cabo varias mejoras en esta zona degradada de la capital. Una actuación que se suma al embellecimiento progresivo que se está llevando a cabo durante la presente legislatura desde el Ayuntamiento en los barrios de la ciudad».

Las inversiones aprobadas por el Consejo de Gobierno, entre las que se incluyen las dos actuaciones en Palencia y Carrión de los Condes, responden a motivos de interés público, social y económico, en un contexto marcado por el encarecimiento generalizado de los precios. Según señala la Junta, esta situación afecta de forma notable a los proyectos de reposición o mejora de servicios públicos locales que reclaman los vecinos y que, debido a su elevado coste, no podrían financiarse a través de las líneas ordinarias de la cooperación local.

Otros acuerdos de la Junta de Gobierno Local

Por otra parte, en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia, que se ha celebrado este viernes, se han aprobado los precios públicos de las distintas actuaciones que forman parte de la programación y previsión de ingresos del Otoño Cultural, que se celebrará hasta el próximo mes de diciembre en Palencia. Los mismos oscilan entre los 22 euros para la entrada normal y los 10 euros para la reducida.

En otro orden de cosas, se han autorizado las devoluciones de fianza de 4.275 euros a Acyre-Pal, para responder de la correcta ejecución del contrato de obras para la rehabilitación de centros municipales; de los centros de día municipales para personas mayores, por 22.226 euros y 23.339 euros, en los diferentes lotes. Así como a Hormigones Sierra de 38.870 euros por la primera fase para la recuperación medioambiental e integración social del Río Carrión a su paso por la ciudad y a Serveo Facility Management, para responder de la adjudicación del contrato de servicio de limpieza extraordinaria covid de colegios públicos y dependencias del Ayuntamiento por 1.987 euros y por 1.987, también en dos lotes.

Del mismo modo, se han aprobado las liberaciones de créditos no utilizados correspondientes al convenio con la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León y la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia para la organización de un concierto de la Oscyl Joven (4.500 euros), así como de la convocatoria de subvenciones a asociaciones culturales para proyectos y actividades culturales en el año 2025 (5.100 euros).