Un nuevo pavimento para la Plaza Mayor, que recuperará sus farolas 'fernandinas'

Caminar por la Plaza Mayor de Palencia es un suplicio. Y no digamos si se intenta con tacones, te puedes jugar la vida. La irregularidad ... de los adoquines es más que notable y a esto se suma el creciente deterioro por el paso de los años.

Por ello, las quejas son continuas. Y no solo de quienes usan tacones, también los mayores con algún grado de problemas de movilidad lo sufren, los padres que intentan cruzar con el carrito del bebé o los pequeños que se aventuran con un patinete...

Es, además, una anomalía con respecto a la mayor parte del centro histórico de la ciudad, en el que prácticamente todas las zonas peatonalizadas cuentan con pavimentos lisos, formados por grandes placas de granito o adoquín liso, que facilitan el tránsito de peatones y garantizan una accesibilidad universal.

Por ello, el Ayuntamiento se ha planteado en diferentes ocasiones la renovación de este suelo que no gusta a nadie y que tras décadas de uso puede darse ya por bien amortizado. Sin embargo, el proyecto no ha resultado nunca fácil, debido al alto valor patrimonial de la zona, que ha impedido que algunas de las propuestas planteadas se pudiese llevar a cabo.

Pero ahora, hay un nuevo proyecto sobre la mesa. Así lo ha confirmado el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, durante la celebración del debate sobre el estado de la ciudad, en el que avanzó algunas de las actuaciones urbanísticas que el equipo de gobierno socialista quiere impulsar el próximo año. Bilbao señaló que en el proyecto de presupuestos para 2026 se incluirá una partida suficiente para renovar por completo el pavimento de la Plaza Mayor, actuación que vendrá acompañada de la reposición en este céntrico foro de las farolas de inspiración 'fernandina' que se retiraron hace cuatro años para instalar unas de moderno diseño.

El cambio de las farolas no fue aceptado por la Comisión Territorial de Patrimonio, que ordenó al Ayuntamiento que se repusieran las luminarias anteriores. Sin embargo, ha tenido que esperarse a que pasen cuatro años para efectuar el cambio, dado que, al haberse llevado a cabo la obra con fondos europeos, la normativa establece que no pueden efectuarse cambios antes de un periodo determinado de tiempo o tendrán que devolverse las cantidades recibidas procedentes de Europa.

Bilbao anunció además que, dado que se trata de una obra en el centro, debe compensarse con otras actuaciones en los barrios, por lo que se llevarán a cabo también las transformaciones urbanísticas de la plaza de Rabí Sem Tob y de la plaza del Carmen.