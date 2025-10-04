El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pavimento deteriorado en la Plaza Mayor, con las nuevas farolas. Marta Moras

Un nuevo pavimento para la Plaza Mayor, que recuperará sus farolas 'fernandinas'

El Ayuntamiento pretende incorporar a los presupuestos de 2026 la retirada de los adoquines para facilitar la accesibilidad universal

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:52

Comenta

Caminar por la Plaza Mayor de Palencia es un suplicio. Y no digamos si se intenta con tacones, te puedes jugar la vida. La irregularidad ... de los adoquines es más que notable y a esto se suma el creciente deterioro por el paso de los años.

