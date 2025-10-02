El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El periodismo asume las nuevas narrativas y avances tecnológicos sin perder la brújula de la verdad
Los portavoces del PP, Víctor Torres, y del PSOE, Álvaro Bilbao, en el pleno sobre el estado de la ciudad. Marta Moras

El PSOE enfoca el debate sobre el estado de la ciudad hacia la negociación de los presupuestos

La oposición centra las críticas en la limpieza de las calles, la falta de mantenimiento de los parques y los incumplimientos de las promesas electorales

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:29

Comenta

Se salieron del tono hosco y combativo que planeó en casi todo momento sobre el debate sobre el estado de la ciudad las intervenciones de ... la exportavoz de Vox y ahora concejala no adscrita Sonia Lalanda y también de su sucesor al frente del grupo derechista, Emilio Polo. Ambos ofrecieron en esta ocasión una imagen conciliadora y de apertura al diálogo con el equipo de gobierno socialista, que permitió a la alcaldesa, Miriam Andrés, arrimar el ascua a la sardina que más le interesa en estos momentos y fijar el foco final del debate en la próxima negociación de los presupuestos municipales de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  4. 4 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  5. 5

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  6. 6 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  7. 7

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos
  8. 8

    Vega de Valdetronco despide a Lourdes Gómez, su eterna alcaldesa
  9. 9

    Reclaman medidas ante la presencia de indigentes durmiendo al raso y las basuras acumuladas junto al albergue
  10. 10

    La antigua sede de El Norte reabrirá con 38 estudios y apartamentos turísticos en 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PSOE enfoca el debate sobre el estado de la ciudad hacia la negociación de los presupuestos

El PSOE enfoca el debate sobre el estado de la ciudad hacia la negociación de los presupuestos