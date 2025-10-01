El Ayuntamiento congelará los tributos locales, las tasas y precios públicos para el próximo año

No habrá subidas en las tasas, tributos locales y precios públicos que aplica el Ayuntamiento de Palencia. La propuesta del equipo municipal de gobierno, del ... PSOE, es la de congelar tipos y tarifas, con el fin de no cargar más los bolsillos de los ciudadanos.

De esta forma, la negociación de las próximas ordenanzas fiscales, las que se verán aplicadas a partir del 1 de enero de 2026, apenas si ha llegado a iniciarse. Tan solo el grupo de Izquierda Unida-Podemos han hecho públicas unas propuestas alternativas, basadas fundamentalmente en la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles y la articulación de diferentes bonificaciones para los contribuyentes.

Estas propuestas han caído en saco roto, dado que el equipo socialista ni siquiera ha querido entrar a considerarlas, con el convencimiento de que su propia propuesta de congelación general de tasas y tributos encontrará fácil apoyo entre el resto de grupos y concejales de la oposición o, al menos, no encontrará su rechazo. Así lo ha reconocido el propio concejal de Hacienda, el socialista Carlos Hernández, cuando ha presentado su propuesta. «Creo que no habrá ningún problema, porque no hemos encontrado desde el principio ningún tipo de objeción seria que ha llevado a ningún voto en contra en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, creemos que no va a haber desde ese punto de vista ningún obstáculo para que se aprueben», manifestó el edil en referencia a la votación que se celebrará este jueves en un pleno extraordinario.

La sesión no será la habitual de otros años, cuando se van votando una a una el largo listado de ordenanzas que se modifican, dado que las modificaciones que se proponen son escasas. Una referida al IBI, otra al Impuesto de Construcciones (ICIO), aparejada también a un cambio en las licencias urbanísticas y una más relativa al aprovechamiento del dominio público.

En cuanto al IBI, el principal impuesto que recauda el Ayuntamiento, y que supone unos ingresos que se acercan a los 16 millones de euros, la propuesta que plantea el equipo de gobierno es una reducción del tipo de gravamen, del 0,5847% al 0,5330%, aspecto que podría resultar incongruente con un planteamiento de congelación, pero que se explica por el incremento obligado del 10% en los valores catastrales que se producirá el próximo año. Así, con la rebaja del tipo se compensa la subida del valor catastral y la carga fiscal sobre el contribuyente quedará congelada. Esto supone, por otra parte, que el Ayuntamiento dejará de recaudar por este impuesto alrededor de 400.000 euros.

Y de mismo modo, las modificaciones que plantean para el ICIO y para las licencias urbanísticas se dirigen también a lograr la congelación de cara al bolsillo del ciudadano, además de a buscar un equilibrio entre ambos valores, tal y como reclamaron los grupos políticos de la oposición en una moción que fue aprobada por el pleno. De esta forma, el tipo del ICIO sube del 2,29% al 2,61% con respecto al coste de la obra. Pero la licencia urbanística, que también se repercute sobre el coste de la obra, se reduce del 2,94% al 2,61%.

Tanto el concejal de Hacienda Carlos Hernández, como posteriormente la alcaldesa, Miriam Andrés, que presentaron la propuesta defendieron estas medidas como una política fiscal de justicia ante los esfuerzos económicos que ya se les ha exigido a los ciudadanos en los últimos meses, con la aprobación del incremento de otras tasas, como la del agua o la de basuras. «Hay que recordar que ya se le ha hecho una fuerte exigencia a los vecinos, cuando se aprobó a partir el pasado 1 de julio el incremento del 5,72% en el agua y la depuración, el agua. Y además, va a entrar en vigor el día 1 de enero de 2026 la nueva tasa por el tratamiento de basuras que va a suponer un incremento significativo. Por ello, consideramos que el esfuerzo fiscal que a los ciudadanos y a las familias de Palencia se le ha exigido este año, aconseja que en 2026 se congelen las ordenanzas fiscales», manifestó Carlos Hernández.