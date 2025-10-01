El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de viviendas en rehabilitación en la Calle Mayor de Palencia. Marta Moras
Palencia

El Ayuntamiento congelará los tributos locales, las tasas y precios públicos para el próximo año

La propuesta conlleva una rebaja en el tipo del IBI, para compensar el 10% de subida en los valores catastrales de los inmuebles

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:16

No habrá subidas en las tasas, tributos locales y precios públicos que aplica el Ayuntamiento de Palencia. La propuesta del equipo municipal de gobierno, del ... PSOE, es la de congelar tipos y tarifas, con el fin de no cargar más los bolsillos de los ciudadanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  4. 4

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  5. 5 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  6. 6 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  7. 7

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  8. 8

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  9. 9

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  10. 10

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento congelará los tributos locales, las tasas y precios públicos para el próximo año

El Ayuntamiento congelará los tributos locales, las tasas y precios públicos para el próximo año