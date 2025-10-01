El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Hernández y Miriam Andrés, durante la presentación de las líneas del presupuesto. El Norte
Palencia

La alcaldesa se someterá a una cuestión de confianza si no se aprueban los presupuestos

Los socialistas quieren presentar un documento de cuentas que incida en el mantenimiento de la ciudad, el fomento de la cultura y la creación de viviendas

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:03

Ya lo hizo Mario Simón el pasado mandato y la jugada le salió bien. Ante la imposibilidad de conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante ... los presupuestos municipales de 2022, el regidor de Ciudadanos, que gobernaba en coalición con el PP, optó por someterse a una cuestión de confianza una figura legal que, si se plantea vinculada al presupuesto y se gana, garantiza la estabilidad de la Alcaldía, así como la aprobación de las cuentas del próximo año.

