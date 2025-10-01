La alcaldesa se someterá a una cuestión de confianza si no se aprueban los presupuestos

Ya lo hizo Mario Simón el pasado mandato y la jugada le salió bien. Ante la imposibilidad de conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante ... los presupuestos municipales de 2022, el regidor de Ciudadanos, que gobernaba en coalición con el PP, optó por someterse a una cuestión de confianza una figura legal que, si se plantea vinculada al presupuesto y se gana, garantiza la estabilidad de la Alcaldía, así como la aprobación de las cuentas del próximo año.

Pero puede perderse. Porque cuando se plantea de esta forma, se reta al resto de los grupos políticos y concejales de la oposición a plantear una moción de censura, que siempre debe llegar con un nuevo candidato a ocupar el sillón presidencial de corporación. Esto siempre es arriesgado cuando se gobierna con una minoría demasiado ajustada, como le ocurre al PSOE en Palencia, y con un pleno tan fragmentado (cinco grupos diferentes más otros tres concejales no adscritos).

En este contexto, puede conformarse una nueva mayoría destinada a desbancar a la alcaldesa, con lo que Miriam Andrés podría perder la Alcaldía si al menos trece concejales unen sus votos para aupar a otro candidato. Pero también puede salir reforzada si no hay entendimiento entre la oposición, dado que obtendría la confirmación de que su continuidad como alcaldesa no está cuestionada y dispondría además de unos presupuestos propios para afrontar su modelo de gobierno en 2026.

«No me da miedo perder la cuestión de confianza, porque a la política se viene ya liberado de miedo. Pero sí me daría pena, porque considero que somos un equipo de gobierno que nos hemos dejado la piel en estos dos años. Todavía queda muchísimo por hacer, pero ya hemos logrado ordenar el desaguisado que nos encontramos aquí. Hemos avanzado mucho en cuestión de ingresos, en muchas cosas que no se venían haciendo. El Ayuntamiento está ahora bastante más ordenado y me daría pena, porque se ha peleado mucho para llegar a donde hemos llegado y creo que mereceríamos por lo menos acabar esta legislatura, dado el esfuerzo inversor y el esfuerzo de trabajo que se está haciendo», explicaba la alcaldesa, quien incidía, sin embargo, en que si se configura una mayoría alternativa asumiría con convicción democrática el cambio en la Alcaldía. «Si hay trece votos, hay trece votos. Y te puede dar más rabia, más pena, más alegría, pero nunca miedo».

Miriam Andrés, que compareció junto al concejal de Hacienda, para avanzar las líneas principales del próximo presupuesto, así como las modificaciones que se votarán este jueves con respecto a la ordenanzas fiscales, hizo hincapié en la necesidad de contar con unos presupuestos municipales adaptados a las necesidades reales de la ciudad de Palencia, por lo que descartó la posibilidad de prorrogar las cuentas de 2025 y anunció el sometimiento a la cuestión de confianza en el caso de que su proyecto de presupuestos no resulte aprobado por el pleno.