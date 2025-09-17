La alcaldesa no descarta la cuestión de confianza si no tiene apoyo para los presupuestos Miriam Andrés responde a las críticas del PP e ironiza sobre la sugerencia de esta posibilidad, mientras «gobiernan sin presentar presupuestos desde hace dos años»

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, respondió hoy a las declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Víctor Torres, quien afirmó que la regidora carece de la confianza del pleno municipal tras la ruptura del pacto de gobernanza entre el PSOE y Vamos Palencia, confirmada la pasada semana. Torres señaló que la cuestión de confianza podría ser una herramienta inevitable para el gobierno socialista. En este contexto, Andrés no descartó recurrir a ella si no logra los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos municipales, aunque ironizó sobre quienes le sugieren esta posibilidad mientras «gobiernan sin presentar presupuestos desde hace dos años en otras administraciones«.

A pesar de la pérdida del apoyo de Vamos Palencia, que, según Andrés, «beneficiaba especialmente a la ciudad» al proporcionar recursos y estabilidad, la alcaldesa reafirmó su compromiso de no eludir responsabilidades y avanzar en la presentación de un proyecto de presupuestos. «No voy a tirar la toalla. Me da igual a qué nivel de administración estemos, este equipo de gobierno va a presentar unos presupuestos y buscará conciliarlos con los grupos políticos y los concejales no adscritos para alcanzar los 13 votos necesarios», aseguró con determinación. Andrés subrayó que su prioridad es lograr un consenso que beneficie a la ciudadanía, trabajando activamente para incorporar propuestas de los distintos grupos políticos y de los concejales no adscritos, en un esfuerzo por construir un proyecto sólido y compartido.

La regidora destacó la importancia de evitar que Palencia continúe con presupuestos prorrogados hasta el final de la legislatura, un escenario que, a su juicio, frenaría el desarrollo de la ciudad y limitaría las inversiones necesarias para abordar proyectos prioritarios. «La política local es dinámica, y la ciudadanía merece un impulso en las inversiones que permita responder a sus necesidades. No podemos permitirnos quedarnos estancados con unos presupuestos obsoletos que no reflejan las prioridades actuales de Palencia», afirmó, según recoge Ical.

En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de incorporar iniciativas que sean «interesantes y prioritarias» para la ciudad, asegurando que su equipo trabajará incansablemente para consensuar un documento que cuente con el respaldo mayoritario.

Andrés también envió un mensaje de firmeza frente a las críticas del PP y las dificultades políticas. «Quienes me conocen saben que eludir responsabilidades o mostrar falta de valentía no va conmigo. Presentaremos un proyecto de presupuestos en breve, lo negociaremos con los grupos políticos y los concejales no adscritos, y si no logramos los apoyos necesarios, valoraremos todas las opciones, incluida la cuestión de confianza», insistió.