El PP sugiere a la alcaldesa que se someta a una cuestión de confianza

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, anunció este martes que la alcaldesa, Miriam Andrés, carece de la confianza del pleno municipal tras la reciente ruptura del pacto de gobernanza firmado por el PSOE y Vamos Palencia. En rueda de prensa, Torres señaló que la cuestión de confianza podría ser una herramienta inevitable para el gobierno socialista, que solo cuenta con 10 votos en un pleno de 25.

Torres destacó que Andrés no tiene el respaldo del PP, que votó en contra en su investidura, ni de Izquierda Unida-Podemos Vox, los tres concejales no adscritos ni ahora tampoco de Vamos Palencia, que abandonó el pacto por los «incumplimientos» relativos a los 39 puntos acordados en 2023, como la Oficina de Atracción de Empresas o el Día de la Mujer Palentina. Sobre la cuestión de confianza, Torres recordó su uso en 2023 por el exalcalde Mario Simón para aprobar presupuestos y sugirió que Andrés podría recurrir a ella ante el previsible bloqueo de las cuentas de 2026 y 2027, según recoge Ical.

Respecto a una posible moción de censura, Torres afirmó que los ocho concejales del PP están «preparados para asumir responsabilidades de gobierno», pero enfatizó que no se trata de un «quítate tú que me pongo yo», sino de una «batalla de ideas» que requiere un proyecto sólido. Reconoció que los números no alcanzan actualmente, ya que la suma de PP (8), ¡Vamos Palencia! (2), Vox (1), no adscritos (3) e IU-Podemos (1) podría llegar a los 15 votos (hacen falta 13), pero la fragmentación ideológica complica un acuerdo. El portavoz de los 'populares' criticó a Vamos Palencia por su mensaje «torticero», tras descartar sumarse a una moción de censura y al mismo tiempo «insinuar» que la impulsarían si contasen con ocho concejales.

Por su parte, la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, respaldó las palabras de Torres y enfatizó el compromiso del Partido Popular con la estabilidad. «Somos el partido de la estabilidad, y el del resto no tenemos interlocutores ni estables, ni organizados, ni fiables», afirmó. Armisén señaló que los grupos municipales se han fragmentado en los últimos dos años, dejando «personas individuales» con ideas respetables, pero incapaces de formar acuerdos fiables para el resto de la legislatura. «No estamos para convencer al resto de fuerzas que no quisieron apoyar al PP. Estamos para convencer a los palentinos de que somos la mejor opción política para Palencia», añadió, apostando por ganarse la confianza de la ciudadanía de cara a las elecciones de 2027.

Torres también atacó la gestión del PSOE, denunciando subidas fiscales como el «catastrazo» y el «basurazo», aprobadas con el apoyo inicial de Vamos Palencia, y reprochó además otras circunstancias, como «las peores fiestas que se recuerdan» o la «ciudad más sucia que nunca». El PP, aseguró, propuso alternativas como bonificaciones al IBI, rechazadas por el gobierno. El portavoz reiteró que el PP seguirá liderando la oposición con propuestas constructivas, con el objetivo de ser la primera fuerza en las elecciones de 2027.