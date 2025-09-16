Un programa del SEPE forma a ocho jóvenes gitanos en albañilería durante un año

Esther Bengoechea Martes, 16 de septiembre 2025, 07:14 Comenta Compartir

Un muro de cien metros, dividido en ocho parcelas, una para cada alumno. Con este primer trabajo comenzó la parte práctica del programa 'TándEM' de formación y empleo 'Regeneración del parque de la Carcavilla de Palencia', gestionado por la Fundación Secretariado Gitano, que se ha extendido hasta principios de septiembre. A lo largo de un año, se han formado en albañilería un total de ocho jóvenes gitanos, a la vez que han mejorado y embellecido un parque de la capital. «Este programa lo solicitamos al Servicio Público de Empleo Estatal y está basado en las antiguas escuelas taller. Con una duración de 12 meses, los tres primeros hicieron una parte teórica, y los nueve siguientes constan de parte tanto teórica como práctica, que es cuando se realizan las intervenciones», señaló este lunes Sandra Morate, coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano.

Esta iniciativa está financiada por el SEPE en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos NextGeneration, y con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia a través de la Agencia de Desarrollo Local. «Este proyecto ha surgido en colaboración con el Ayuntamiento, ya que nosotros no disponíamos de ningún espacio en el que realizar las actuaciones. Hemos trabajado conjuntamente para que hubiera una cesión de espacios, para ver qué necesidades había, y cómo podíamos revertir el trabajo de nuestros chicos y chicas de la Fundación Secretaria de Gitano, para que revertiera para todos los palentinos y palentinas», aseveró.

Las actuaciones que comenzaron en diciembre, después de una formación teórica de albañilería, «cuando ya estaban iniciados en el tema, empezamos con el muro que antiguamente rodeaba todo el parque, cuando era un cementerio, y lo que quedaba estaba mal. Era bonito conservarlo, y lo llevamos a cabo con un mortero de cal, se picó entero y se rehabilitó también con ladrillo. Y así han aprendido muchas técnicas, sobre todo de revestimiento porque el programa está enfocado en el revestimiento continuo», explicó, por su parte, la coordinadora del programa 'TándEM', Daniela Junquer.

También se ha rehabilitado la plaza, los muretes, se han limpiado las escaleras junto con los suelos y se han cambiado las baldosas rotas, además de pintar las casetas y rehabilitar el Espacio Joven.

Ampliar Zona dañada del acceso a la plaza del parque de la Carcavilla, con los restos colocados en fila justo enfrente. Adolfo Fernández

«Este programa me ha descubierto el mundo del albañil, que no conocía, y me ha animado a aprender más y a trabajar. La verdad es que pocos de los que hacíamos el curso habíamos trabajado antes, y nos ha ayudado un montón de cara al futuro», señaló el alumno Jesús Lozano Jiménez.

La nota negativa de la presentación del trabajo fue comprobar que una zona rehabilitada por los alumnos, en la entrada a la plaza del parque, había sido destrozada. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, lamentó los actos vandálicos que «destrozan los espacios que son de todos» y subrayó que «en un porcentaje muy alto» los padres prefieren pagar la multa de los destrozos de sus hijos que obligarles a realizar trabajos para la comunidad, organizados dentro del convenio del Ayuntamiento.