Solo el 62% de los estudiantes gitanos supera la Secundaria y el 0,8%, la universidad

Estudiantes de Infantil, de Primaria, de Secundaria y de Bachillerato, con otros de Formación Profesional (grados medios y superiores) y futuros universitarios. Este grupo tan ... amplio de estudios y de edades tenía una cosa en común, que todos eran gitanos. La Fundación Secretariado Gitano de Palencia organizó este jueves en el Centro Cultural Provincial de la Diputación el XIII Encuentro de Estudiantes Gitanos con el objetivo de promover el éxito académico y la promoción de estos niños y jóvenes a estudios superiores porque «sin educación no se transforma la vida de las personas. Se trata de un derecho fundamental, no de un deber», subrayó Celia Gabarri, coordinadora de la Fundación en Palencia y responsable del Área Nacional de Igualdad y Mujeres Gitanas.

Los datos son alarmantes. Solo el 0,8% de los estudiantes gitanos logran graduarse en la universidad. Es decir, ni una persona gitana de cada cien. Por este motivo, se está llevando a cabo la campaña 'EL CERO,8', que no pretende otra cosa que visibilizar la alarmante realidad educativa de la comunidad gitana en España. Y por este motivo, el cartel que acompaña a este programa estaba incompleto, se perfilaba una mujer (Carmen), pero le faltaba la cabeza, porque era solo el 0,8%.

Y sin dejar de lado las cifras alarmantes, llega otra. Solo el 62% de los estudiantes gitanos concluye la enseñanza obligatoria de Secundaria, los cuatro cursos de ESO antes de comenzar el Bachillerato. El Programa Promociona, del Secretariado Gitano, trabaja por lograr que cada vez más jóvenes tengan éxito escolar en este periodo y sigan formándose para lograr así reducir las elevadas cifras de fracaso escolar. «Nosotros en Promociona trabajamos con cuatro patas, que son clave para el éxito de los estudiantes: el propio alumno, la familia, el sistema educativo y el sistema», afirmó Celia Gabarri.

Centró también el fracaso en la falta de ejemplos dentro de los hogares gitanos. «No hay referentes educativos, y al final los referentes hacen que los modelos de trabajo familiares sean diferentes. Siguen existiendo colegios segregados, incluso en la ciudad de Palencia los hay. Y la segregación escolar no conlleva éxito educativo, sino todo lo contrario», denunció la coordinadora de la Fundación en Palencia.

El efecto asombro

Además, muchos estudiantes no están motivados, ya que no consideran que la educación pueda formar parte de su futuro. «Y en muchas ocasiones también influye el profesorado, que cuando tienen un alumno gitano, entiende que su única ambición es ir al mercadillo y que no va a querer estudiar más», analizó, y narró cómo posteriormente muchos docentes tienen «el efecto asombro» al darse cuenta del buen estudiante que es. «La regla es que se piensa que los niños gitanos no quieren tener éxito educativo», agregó.

Y el éxito educativo se celebró este jueves en el Centro Cultural Provincial, y también se animó a seguir estudiando, a buscar un futuro propio para cada uno. «Vamos a trabajar con referentes gitanos que están estudiando, que van a la universidad, que han pasado el Bachillerato o que han decidido hacer incluso un ciclo de grado superior», afirmó, por su parte, Sandra Morate, de la Fundación Secretariado Gitano de Palencia sobre la 'mesa de referentes educativos', que se formó instantes después sobre el escenario del centro de la plaza de los Juzgados.

Cuatro mujeres analizaron su presente, su futuro y la importancia de la educación. De las cuatro mujeres gitanas, dos de ellas rompen o mejoran el dato del 0,8%, ya que son dos palentinas gitanas (Esther Dual y Belén Gabarri), que han terminado el Bachillerato, superado la PAU y tienen muy claro lo que quieren estudiar: el grado de Lengua y Literatura Española en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid y el doble grado de Educación Infantil y Primaria. Otro ejemplo lo puso Saray Hernández, que dio las gracias a la Fundación Secretariado Gitano de Palencia, a la que llegó como alumna del programa Promociona, allí le ofrecieron un puesto de auxiliar administrativo en la misma entidad y, gracias a eso, se quiere formar en el grado medio de Formación Profesional de Administración. «Sigamos con los sueños, que con perseverancia se cumplen», animó a todos los estudiantes que la escuchaban en la sala.

Y la última protagonista de la mesa fue la artífice del éxito y el triunfo de otra. La madre de Belén Gabarri, Belén García, explicó la importancia de aprender, de apoyar a su hija porque «si ella quiere, va a ser lo que se proponga». Y no solo eso. También incidió en la mujer gitana, en la necesidad de que le permitan estar un paso adelante, a la misma altura que el hombre gitano.

Celia Gabarri analizó la brecha de género en la educación de las personas gitanas, ya que el fracaso en Secundaria se acentúa en las mujeres, pero si logran superar estos estudios son más las que acceden a la universidad. «Tenemos más barreras las mujeres en general y las mujeres gitanas todavía más, pero se quiere acabar con todo eso», resumió.

Los estudiantes que terminaron los ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria recibieron un diploma, cada uno de un color, para premiarles por su formación y animarles a continuar. Los más pequeños, los de Infantil, conformaban el programa Más Infancia, un proyecto de la Fundación La Caixa, en el que se trabaja con 96 menores. Y entre el público que lo celebraba y les aplaudía había muchas madres, pero pocos padres. «Me gustaría ver más padres, porque veo muchos niños y muchas madres, pero esto es un tema de familia», puntualizó la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés.