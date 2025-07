«Siempre he contado con el apoyo de mi familia»

Terminado ya su Bachillerato de Arte y superada la PAU, la joven Esther Dual, de 18 años, tiene claro lo que va a hacer. «Voy ... a estudiar el Grado de Lengua y Literatura Española en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid», sentenció con una sonrisa de orgullo, a la vez que reconoció que ella, en sus años académicos en Palencia, nunca había sufrido racismo. «Yo no lo he sufrido en ninguna etapa educativa de mi vida. Pero sí es verdad que siempre notas, aunque sea en un racismo positivo, que siempre te separan. He sido la única gitana en mi instituto, ya que desde tercero de la ESO llevo sola. Hasta ese curso tenía una amiga gitana, pero ya en cuarto me quedé sin compañeros gitanos», narró.

«Pero he tenido muchísimos amigos, muy buenos amistades. Incluso los profesores se sorprendían, sacaban muy buenas notas, sobre todo en Lengua y en Inglés. Y me decían 'menudas notas' porque ellos no sabían que era gitana, hasta que mis amigos se lo decían. Y esa sorpresa que se llevaban, aunque fuera de forma positiva, era algo que me gustaría que terminara y que fuera algo normal».

Y no solo quiere estudiar ese grado, sino que cuando termine cursará un Máster en Educación «para poder dar clases de Lengua». Los tres días que duró la PAU, las tres jornadas que se llevó a cabo, su madre la esperó en la furgoneta a la puerta del instituto. «Yo solo necesitaba que ella estuviese ahí, que me diese un abrazo cuando saliera de los exámenes», resumió con emoción en la voz. Y añadió para hacer sonreír a los suyos que «quién me iba a decir que mi madre lloraría conmigo por mi 8 en Filosofía».

La importancia del apoyo familiar para continuar con la formación educativa es clave. «Desde el principio he tenido el apoyo de mi familia. Soy la primera que estudia de cuatro hermanas. Yo soy la tercera y mis dos hermanas mayores no han estudiado, así que espero que la pequeña también estudie. Mis padres, desde el primer momento, han visto este camino educativo como un camino que me puede abrir muchas puertas y que me puede ayudar un montón en mi vida personal y laboral, emocional y educativa, en todos los aspectos», concluyó la futura estudiante de Lengua y Literatura Española.