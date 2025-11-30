La matrícula de los cursos de cocina rápida del CETECE se dispara un 30% El curso de 'batch cooking' para elaborar la comida semanal forma parte de la programación gastronómica del centro palentino para cerrar el año

El Norte Palencia Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:02 Comenta Compartir

Las primeras elaboraciones para organizar toda la semana salieron este mismo jueves de las cocinas del CETECE, que celebró una nueva edición de su curso práctico de batch cooking dentro de la programación de actividades de estos dos últimos meses del año. La propuesta, que busca enseñar a planificar, cocinar y conservar varios platos en apenas unas horas, volvió a atraer a un grupo diverso de participantes y confirmó, según el propio centro tecnológico, el «empuje» que están teniendo estas iniciativas culinarias.

«Estos son cursos para entusiastas, pensados para fomentar una cocina más amateur. El curso de batch cooking es una forma bastante efectiva de preparar las elaboraciones de toda la semana en dos o tres horas», explicaba Jonathan Cavia, profesor y miembro del departamento de investigación del CETECE, durante el desarrollo de la clase.

El interés por aprender a cocinar de forma rápida, práctica y ajustada a la rutina diaria fue, de nuevo, el motor de la jornada. «A la gente lo que realmente le interesa es poder cocinar rápido, sin dedicar tanto tiempo y tener la semana resuelta», apuntaba Cavia, quien subrayó además que el perfil de los asistentes es de lo más variado. «Tenemos un poco de todo. En el último curso de cocina italiana tuvimos a una chica de 18 años; tenemos gente que está jubilada o de edad media. Está preparado para cualquier tipo de persona», explicaba.

Respuesta creciente

El CETECE confirma que estos cursos están encontrando una respuesta creciente por parte de los palentinos. «Estamos comenzando con estas iniciativas y la verdad es que están teniendo una aceptación buenísima. Del primer curso a este ya hemos aumentado un 30% el número de inscripciones», detallaba el profesor, que reconoce que todavía se encuentran en una fase inicial, pero con perspectivas de consolidación. Buena prueba de ello es que el taller de 'batch cooking' completó todas sus plazas y dejó incluso a personas en lista de espera. «Disponemos de un espacio amplio, pero queremos ofrecer una formación más personalizada y que se marchen bien preparados a sus casas. Intentamos que los grupos sean de unas 12 a 15 personas como máximo. Sí que podríamos admitir a más, pero preferimos contar con grupos más reducidos para mejorar su experiencia», explica. En caso de que la demanda siga creciendo, no descartan «doblar los cursos» para atender a todos los interesados.

La programación para lo que resta de año llegará cargada de propuestas. La próxima semana se celebrará un curso de cocina asiática; en diciembre, uno dedicado a la elaboración de roscones, coordinado por una especialista de Valladolid; y antes de que termine 2025 está previsto el lanzamiento de un curso de tapas navideñas. A esto se suma el concurso 'Mejor Roscón de Reyes de Castilla y León 2025/26', organizado por el propio CETECE para reconocer el trabajo de los profesionales del sector y poner en valor la tradición del dulce más emblemático de las fiestas, cuya entrega de premios tendrá lugar el próximo 24 de noviembre en sus instalaciones.

El centro mantiene además la mirada puesta en el público infantil con el programa minichef, que se celebrará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre para niños de entre 8 y 12 años, con sesiones dedicadas a panadería, pastelería, cocina y recetas navideñas como el roscón de Reyes. Una actividad que completará un fin de año lleno de propuestas gastronómicas y que se enlazará con los planes ya previstos para 2026, donde el CETECE proyecta poner en marcha otros seis cursos durante el primer trimestre.