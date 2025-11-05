El Cetece lanza al mercado laboral a once profesionales en panadería y respostería Los alumnos del curso de formación y empleo han recibido capacitación técnica que les facilitará la búsqueda de un trabajo

El Centro Tecnológico de los Cereales de Castilla y León (Cetece) ha clausurado un curso de capacitación laboral enfocado al ámbito de la panadería. La actuación, que forma parte de los programas mixtos de formación y empleo, llevaba por título 'Panaderos Artesanos 4.1: el valor del oficio tradicional' y contaba con la financiación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Durante nueve meses de aprendizaje intensivo, once alumnos han completado las 1.350 horas de formación práctica y teórica en panadería, bollería y repostería, adquiriendo las competencias necesarias para iniciar su carrera profesional en el sector.

Bajo la dirección y el acompañamiento del equipo docente formado fundamentalmente por Fernando Blanco Baeza y Jonathan Cavia Pérez, el alumnado ha desarrollado no sólo habilidades técnicas para el desarrollo de la profesión, sino también valores esenciales para el ámbito laboral, como el trabajo en equipo, el respeto y la cooperación. Durante la formación, los alumnso han consolidado su deseo de aprender, mejorar y afrontar nuevos retos, consolidando su vocación y compromiso con la profesión.

Como broche final a esta etapa formativa, el último día se celebró una competición gastronómica en la que los once participantes, divididos en cuatro grupos, elaboraron diferentes canapés salados creados por ellos mismos. Cada grupo presentó su propuesta ante el profesorado, los compañeros del centro y el presidente del Cetece, quienes posteriormente ejercieron de jurado para decidir cuál sería el canapé ganador. Cada propuesta contó además con su versión vegana, demostrando la creatividad, la adaptación y el compromiso del alumnado con la cocina inclusiva y sostenible.

Tras la deliberación, el jurado proclamó como ganador al grupo creador de 'Bosque Palentino', una original elaboración a base pan de molde, cebolla, boletus, cecina, nuez, azúcar, romero, limón, miel y hummus que recibiría como obsequio del centro cursos de cocina gratuitos.

Una vez concluida la competición, profesores, alumnos y demás miembros del centro pudieron disfrutar de los canapés elaborados, celebrando juntos el cierre de una etapa llena de esfuerzo y aprendizaje compartido.

El Cetece hace una valoración muy positiva del curso, puesto que ha servido para la formación de once nuevos profesionales que pueden incorporarse al mercado laboral.