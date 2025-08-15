El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis Guil, junto a Scariolo con la camiseta del Real Madrid. Web del Real Madrid de Baloncesto

Luis Guil ya aparece en la web del Real Madrid como asistente de Scariolo

El técnico sevillano, que abandonó recientemente el Súper Agropal Palencia, dirigirá la pretemporada blanca y no estará en el Eurobasket

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:00

Luis Guil ya es oficialmente miembro del cuerpo técnico del Real Madrid. El club blanco lo ha incluido en su web como asistente de Sergio ... Scariolo, confirmando así las informaciones filtradas durante todo el verano y tras su salida del Súper Agropal Palencia. El técnico andaluz se incorpora a uno de los banquillos más prestigiosos de Europa tras una temporada destacada al frente del conjunto palentino, pese a caer en las semifinales de la Final Four de ascenso a la ACB.

