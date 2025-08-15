Luis Guil ya aparece en la web del Real Madrid como asistente de Scariolo

Luis Guil ya es oficialmente miembro del cuerpo técnico del Real Madrid. El club blanco lo ha incluido en su web como asistente de Sergio ... Scariolo, confirmando así las informaciones filtradas durante todo el verano y tras su salida del Súper Agropal Palencia. El técnico andaluz se incorpora a uno de los banquillos más prestigiosos de Europa tras una temporada destacada al frente del conjunto palentino, pese a caer en las semifinales de la Final Four de ascenso a la ACB.

La salida del técnico sevillano fue un secreto a voces durante varias semanas. Luis Guil renovó con el Súper Agropal Palencia al inicio del verano, pero el fichaje de Sergio Scariolo al banquillo del Real Madrid lo cambió todo. El técnico italiano quería contar con Guil en Madrid como asistente, como ha hecho durante todos sus años al frente de la selección española. La afición palentina estuvo en vilo durante varios días y bombardeada por diferentes rumores llegados desde la capital, hasta que finalmente Guil abonó su cláusula para ponerle fin a su etapa como técnico del Súper Agropal Palencia. Un cambio de opinión que trastocó los planes del conjunto morado, después de que el sevillano confeccionase parte de la plantilla junto a Urko Otegui, y obligando al club a buscar otro técnico, confirmándose posteriormente el regreso de Natxo Lezkano.

Su nuevo rol conllevará también un cambio en el calendario internacional. Luis Guil no formará parte del staff de la selección española en el Eurobasket, la última gran cita de Scariolo como seleccionador nacional. En su lugar, asumirá la dirección de la pretemporada del Real Madrid, un reto que le permitirá trabajar al frente de la plantilla hasta que finalice la participación del combinado nacional en el campeonato europeo.