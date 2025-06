«Me jode mucho por Palencia, por la gente y por los jugadores»

La rabia y la decepción por tener tan cerca el pase a la final por el ascenso han sido sentimientos comunes en la afición del ... Súper Agropal Palencia tras la Final Four. El conjunto morado cayó por dos puntos (75-73) en la segunda semifinal frente al Flexicar Fuenlabrada, en un duelo en el que tuvo en la mano el billete para la gran final. Unos últimos minutos para olvidar privaron a los de Luis Guil de ponerle el broche de oro a una gran temporada, que ahora deja un sabor amargo para la afición palentina no por la derrota en sí, sino por la forma en que se produjo. Los madrileños supieron llevar el partido a su terreno para remontar y eliminar a los palentinos, pese al dominio morado durante la mayor parte del choque.

La frustración tras caer eliminados estuvo presente de igual manera dentro del vestuario morado. El Súper Agropal Palencia tuvo en la mano disputar la final ante el Real Betis, pero esos errores en la recta final condenaron por completo, y con crueldad, a los de Luis Guil a quedar apeados en semifinales. Así lo sentía el propio Juampi Vaulet nada más terminar el encuentro en la Caja Mágica. «Ellos cerraron mejor los últimos tres minutos que nosotros. Creo que fuimos superiores durante todo el partido y nos merecíamos ganar. Supieron cerrar mejor el partido y nosotros no tuvimos acierto», señalaba.

Por su parte, el técnico del Súper Agropal Palencia, Luis Guil, felicitó al Fuenlabrada por su enorme trabajo y la victoria, además de repetir los elogios para su propia plantilla y 'staff' por todo el trabajo realizado a lo largo de la temporada. «Quiero felicitar a mi cuerpo técnico porque para mí ha sido un año increíble con este grupo humano. Ha sido de los años que más he disfrutado en el baloncesto. Ellos han mostrado un carácter increíble pese a todos los problemas extradeportivos que han sufrido durante la temporada. Creo que hicimos un buen partido, la primera parte sin acierto y aguantando. El tercer cuarto muy bueno y en el último no supimos cerrar el partido. En parte por culpa nuestra, pero creo que también es significativo terminar 34-11 en tiros libres», argumentaba el técnico sevillano.

El gran punto de inflexión en el último cuarto previo a la debacle morada fue la eliminación de Tobias Borg. El escolta sueco estaba siendo el mejor del encuentro y, en un balón dividido, en una dudosa acción le pitaron su quinta falta. «Nos eliminan a Tobias Borg a falta de tres o cuatro minutos en una falta donde se tira al suelo en un balón dividido. Creo que era el jugador que estaba demostrando mayor experiencia y control, no solo por lo que estaba anotando. A partir de ese momento se nos producen ciertas dudas en el juego y no tomamos las mejores decisiones. Nos entró un poco ese nerviosismo por ganar y terminamos jugando a lo que no hemos querido jugar durante toda la temporada. Habíamos trabajado mucho ese aspecto y lo hicimos muy bien contra el Obradoiro, pero en esta ocasión volvimos a ir un poco para atrás en ese aspecto», afirmaba Luis Guil.

La plantilla morada compartió esas mismas sensaciones. Con la expulsión de Tobias Borg, el equipo perdió al gran referente del encuentro y chocó constantemente contra la defensa del Fuenlabrada sin encontrar soluciones. «Con la expulsión por cinco faltas perdimos un poco la referencia ofensiva. En los 'play-off', en los partidos anteriores habíamos logrado cerrar bien los partidos con Alec o Adam y en esta ocasión no lo pudimos hacer», reconocía Juampi Vaulet.

Se echó en falta que el resto de referentes del equipo dieran un paso adelante junto al escolta sueco. Borg estuvo demasiado solo en cuanto a aportación ofensiva se refiere, con jugadores llamados a liderar al equipo demasiado erráticos en el tiro. «Es un partido de mucha tensión y es cierto que puedes echar en falta a algún jugador que hubiese aparecido para ayudarte después de sostenerte durante la temporada. Siempre ha aparecido un Dimitrov, un Chema, un Manu, que lo han hecho en un momento importante del partido. El final del partido creo que lo hemos leído muy bien, aunque no hemos sabido leer los cambios defensivos y creo que la presión nos ha hecho tomar decisiones de las que no acostumbramos», reconocía Luis Guil.

El trío arbitral también recibió un recado de Luis Guil debido a la enorme diferencia en los lanzamientos libres. Apenas señalaron tres faltas a los madrileños en el último cuarto, en diez minutos donde los contactos en penetración contra los palentinos fueron notables. «Creo que tener cero tiros libres a nuestro favor en el último cuarto no es justo. Hemos tenido algún fallo, pero no es justo como ha terminado el partido. Parte por demérito nuestro, pero también porque creo que esos números no son normales», opinaba.

«De las peores derrotas»

Luis Guil reconocía su tristeza por caer eliminados en semifinales y, sobre todo, por no poder devolver esta temporada al Súper Agropal Palencia a la ACB. «Es de las peores derrotas que he tenido en mi vida como entrenador de baloncesto. No por perder un partido, sino por perder la posibilidad del ascenso y la oportunidad de estar un año disfrutando del premio. Es diferente a cuando pierdes un título. Cuando consigues ascender o mantenerte es un premio que disfrutas durante un año entero. Me jode mucho por Palencia, por la gente y por estos jugadores, que se han dejado el alma por el equipo. Es una pena que, por no gestionar mejor esos últimos cinco minutos, no hayamos podido cerrar la temporada con la oportunidad de ascender a la liga ACB», subrayaba.

El técnico del Súper Agropal Palencia agradeció el apoyo de todos los aficionados palentinos desplazados hasta Madrid a través de sus redes sociales con un mensaje que suena a despedida, pese a que el técnico sevillano dejó la puerta abierta a continuar en Palencia en Primera FEB antes de la Final Four. «Orgulloso de este equipo (jugadores y 'staff') y mil gracias a la mejor afición que nunca pude imaginar», rezaba el mensaje. Su técnico ayudante y compañero en la selección, Jorge Lorenzo, también quiso agradecer ese apoyo con un mensaje de corte similar. «Soy un privilegiado por haber vivido este año en este equipo. Gracias a todos, un pedazo de mi corazón es para Palencia», afirmó.