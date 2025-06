Viejos conocidos en el Fuenlabrada y experiencia morada en ascensos

Adrián García González Palencia Viernes, 6 de junio 2025, 20:31 Comenta Compartir

Una de las grandes bazas dentro de la plantilla del Súper Agropal Palencia es la cantidad de ascensos que acumulan sus jugadores. Cameron Krutwig logró ... el ascenso el pasado curso en la Final Four con el Lleida; Tobias Borg lo ha hecho con el Betis y el Andorra; Pablo Hernández, con el Coruña, y Kamba, Wintering, Manu y Chema, con el Palencia hace dos temporadas. Un factor determinante a la hora de disputar un partido tan importante. Destaca también Xabi Oroz, que ha disputado la Final Four durante su etapa en Gipuzkoa Basket, mientras que, en el banquillo, Alberto Padilla, técnico asistente, ya formó parte del ascenso palentino a la ACB de hace dos temporadas en el Coliseum de Burgos, al igual que Marc Larriba (delegado), Joseda Revuelta (fisioterapeuta) y Montse Fuentes (médica). «Esa experiencia se nota. Cuando hicimos el equipo, queríamos tener el mayor número de jugadores posible que hubiesen ascendido. Eso me pasó durante el año que entrené al Murcia y este equipo es parecido. Tenemos jugadores con esa experiencia en la LEB y no veo ni presión ni nervios», asegura Luis Guil.

El equipo palentino tendrá enfrente a varias caras conocidas dentro de la plantilla del Flexicar Fuenlabrada. Y es que hasta cuatro jugadores del conjunto madrileño cuentan con pasado morado. El más destacado, Tanner McGrew, que firmó una excelsa temporada con el entonces Zunder Palencia que logró el ascenso a la ACB. El ala-pívot norteamericano fue uno de los mejores del curso y dejó huella en el Pabellón. Otro que vistió la camiseta morada fue Paul Jorgensen, en la temporada 2019-20. El escolta nacido en Nueva Jersey formó parte de un Chocolates Trapa Palencia que terminó en quinta posición la fase regular (por entonces subían los dos primeros clasificados de manera directa). El alero lituano Osvaldas Matulionis contó también con un fugaz paso por el Pabellón ayudando en los entrenamientos del por entonces Quesos Cerrato Palencia. Por último, el ala-pívot Iván Cruz aterrizó el pasado verano para jugar en la ACB y no disputó ni un solo minuto tras lesionarse de gravedad en el primer entrenamiento de la temporada. En verano, optó por hacer las maletas rumbo a Fuenlabrada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión