«Nos gustaría vivir en Madrid lo que nos transmite el público en Palencia»

Adrián García González Palencia Viernes, 6 de junio 2025, 20:31

Luis Guil tiene claro que el aliento de la afición palentina será clave en la Final Four. El técnico del Súper Agropal Palencia espera que ... la Caja Mágica se tiña de morado este fin de semana, con más de 1.500 seguidores desplazados para empujar al equipo hacia el ascenso. Las previsiones apuntan a la presencia de alrededor de 2.000 palentinos en la capital de España, una parte de ellos en los autobuses organizados por la Peña Basket Morao y la Grada de Animación. El propio club, a través de sus redes sociales, ha animado a los aficionados durante la semana a convertir la Caja Mágica en una pequeña 'Caldera de Castilla', en busca de recibir ese apoyo que ha conseguido que durante la temporada el Súper Agropal Palencia solamente haya perdido dos encuentros como local –con doble victoria en el 'play-off' contra el Obradoiro incluido–. «Nos gustaría que lo que nos transmite este público aquí en Palencia vivirlo también en la Caja Mágica, dado que no podemos jugar en casa por el Palencia Sonora y Madrid no está tan lejos. Sabemos que van a venir 1.500 o 2.000 personas de Palencia y estoy seguro que son los que más se van a escuchar. Nos van a animar los cuarenta minutos, en los minutos buenos y malos, para tratar de que esos minutos malos se pasen lo más rápido posible», asegura el técnico del Súper Agropal.

A expensas de lo que pueda suceder este fin de semana en la Caja Mágica, la continuidad de Luis Guil en el proyecto palentino es una incógnita. En caso de lograr volver la ACB, tendría asegurado otro año por contrato, mientras que, si no llega a materializarse ese soñado ascenso, deja abierta de par en par la puerta a continuar en la capital palentina. El técnico ayudante de Sergio Scariolo en la selección española de baloncesto llegó a Palencia en diciembre de 2023 para tratar de darle la vuelta a la mala dinámica del conjunto morado en la ACB. El cambio de discurso y sobre la pista fue claro desde la llegada de Guil, aunque insuficiente para conseguir la permanencia en la máxima categoría nacional. Este verano tomó las riendas del proyecto tras renovar en busca de luchar por el ascenso, objetivo más que logrado tras eliminar al Obradoiro y clasificar al equipo para la Final Four. Su sintonía con la afición y con la ciudad son notables, además de su compromiso en intentar devolver al equipo a la ACB tras sufrir el descenso la temporada pasada. Noticias relacionadas Búscate en las gradas del Súper Agropal Palencia-Betis Última batalla con autógrafos en Palencia antes del 'play-off' Luis Guil, indignado: «No sé si existe un partido de la FEB con 47-9 en tiros libres» «No hemos hablado todavía nada sobre mi futuro porque tengo contrato si ascendemos. Cuando termine la temporada veremos las dos partes qué queremos, como hicimos el año pasado. Si el club quiere, siempre hablo de esas dos partes, siempre estaré abierto porque Palencia para mí es una prioridad. A nivel personal, deportivo y cómo me siento en esta ciudad, ha sido algo único en este año y poco que llevo aquí», asegura.

