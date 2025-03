Luis Guil, indignado: «No sé si existe un partido de la FEB con 47-9 en tiros libres»

Adrián García González Palencia Lunes, 31 de marzo 2025, 19:09 Comenta Compartir

La derrota del Súper Agropal Palencia en Zamora del pasado domingo supuso un duro golpe para las aspiraciones del conjunto morado. El triunfo de Obradoiro sitúa a los gallegos a un triunfo de los palentinos en su lucha por la quinta plaza, eso sí, con los primeros con un partido menos. El encuentro en el Ángel Nieto de Zamora dejó un dato muy llamativo, la enorme diferencia en los tiros libres entre ambos conjuntos, 47-9 para los locales. Una disparidad en el criterio arbitral ante la que protestó el técnico Luis Guil en sala de prensa.

El entrenador sevillano reconoció varios errores de los suyos en ciertos conceptos del juego, sobre todo en defensa, pero admitió que es imposible competir con un arbitraje así. «Hemos hecho cosas mal y se las he dicho a los jugadores. Sobre todo, una situación táctica que es el 'pick and roll' con los dos jugadores americanos de Zamora. Lo habíamos preparado toda la semana y debemos mejorar esas cosas a la hora de competir, pero es muy difícil competir ante 47 tiros libres contra 9», subraya.

Una diferencia enorme en cuanto a datos estadísticos de 38 lanzamientos más para los zamoranos, calificada como «inédita» por el propio Luis Guil. «No sé si existe un partido de la FEB de 47-9 en tiros libres. Punto a punto, es imposible correr, coger ritmo y jugar a baloncesto. Que me venga el trío arbitral y me diga si algún partido en la historia ha tenido este balance, y siendo un partido igualado que se ha jugado a quien gana en el último minuto». El técnico del Súper Agropal Palencia señaló al trío arbitral formado por Paula Lema, Jaime Gómez y Andrea Alejo. «No es la primera vez. Con el mismo árbitro ya van tres veces con una diferencia de más de 25 tiros libres por partido. Esto es una falta de respeto para mí y para mi equipo», argumentó.

La disparidad de criterios en ambos lados de la pista terminó por desquiciar al Súper Agropal Palencia en Zamora. Un factor que, según el entrenador morado, solo tiene consecuencias para su equipo, que sumó una nueva derrota esta temporada. «Ojalá me dé una explicación el Comité de Árbitros sobre esta falta o diferencia de criterios. Yo haré mi informe como todas las semanas y mostraré la diferencia de criterios en los contactos, cada vez que hemos jugado un 'pick and roll', de las manos o camisetas agarradas. Nosotros también queremos bonus y tiros libres, independientemente de nuestros errores. Al final, el único que tiene consecuencias es Palencia, que es quien ha perdido el partido. Al día siguiente no pasa nada y esto no se puede volver a repetir. Es algo inadmisible», concluye Luis Guil.