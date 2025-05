Última batalla con autógrafos en Palencia antes del 'play-off'

La temporada regular de Primera FEB llega a su fin este fin de semana con varias incógnitas por resolver. El Súper Agropal Palencia cierra el ... curso en casa frente al Real Betis, en un enfrentamiento donde los dos equipos tienen cosas en juego. Los de Luis Guil tratarán de aprovechar su última bala por el factor pista de cara al 'play-off', mientras que los sevillanos están en plena batalla por la segunda posición. Un enfrentamiento importante como banco de pruebas para todo lo que está por venir para el Súper Agropal, sobre todo tras las malas sensaciones provocadas por las derrotas sufridas fuera de casa durante las últimas semanas.

La previa en esta ocasión vino acompañada de un estímulo en forma de ánimos para coger fuerzas para el partido. Luis Guil, Juampi Vaulet y Adam Kunkel atendieron a varias decenas de aficionados morados en la tienda MASlife, firmando autógrafos y tomándose fotos en un evento organizado por el club.

El partido ante el Real Betis tiene varias motivaciones especiales para Luis Guil. La primera, cerrar con victoria ante la afición palentina la temporada; segundo, intentar conseguir el factor cancha y tercero, ganarle a uno de los grandes equipos de la liga para llegar con buenas sensaciones al 'play-off'. «El equipo está muy concentrado en este último partido de la liga regular, en el que nos jugamos todavía poder ser quintos. Jugamos ante un gran rival y tenemos la mente en seguir progresando de cara a la eliminatoria frente al Obradoiro», explica.

La lesión de Lovro Gnjidić había desatado rumores sobre la posibilidad de firmar un refuerzo de cara al play-off para el Súper Agropal. Esa situación solamente podría darse en caso de tratarse de una lesión de larga duración, algo que finalmente no se ha dado. El croata apunta a perderse este encuentro frente al Betis, pero sí podría estar para el primer choque frente al Obradoiro. «Hemos tenido la preocupación de la lesión de Lovro durante esta semana, a la espera de saber qué pasaba con él. Al final, parece que no hay rotura y va a poder ayudarnos, seguramente no para el partido ante el Betis pero sí para el 'play-off'. Vamos a intentar hacer la mejor recuperación para que intente llegar a la primera parte del 'play-off', la segunda o para la Final Four si nos clasificamos», señala.ç

En un gran momento

El Real Betis visita Palencia en un gran momento de forma. El conjunto verdiblanco viene de ganarle al Fuenlabrada con contundencia pese a sus bajas, y con un balance de nueve triunfos y una derrota –frente al Obradoiro por un punto– en sus últimos diez partidos. El conjunto bético apunta a recuperar para este encuentro al brasileño Vitor Benite, que regresará a la que fue su casa la temporada pasada en ACB. También volverá al Pabellón Municipal Jonathan Kasibabu, que formó parte de la plantilla morada que logró el ascenso a la ACB. «Tienen casi doce jugadores, pese a las bajas, con experiencia en la liga ACB, Euroliga o Eurocup. Es un equipo con gran experiencia y talento. Han sido muy sólidos durante toda la temporada, con incluso opciones de ser campeón. Nos esperará un partido en el que cualquier error te castigarán, que tenemos que jugar casi perfecto para poder ganar. Que nos sirva como ensayo para los 'play-off', pero con el objetivo de intentar tener hasta el último segundo ese factor cancha a favor», analiza Luis Guil.

El Súper Agropal Palencia buscará en el Pabellón Municipal de Deportes reencontrarse con el triunfo tras el duro revés sufrido en Castellón. Una derrota ante un rival descendido que, en caso de triunfo, hubiese permitido a los palentinos afrontar la última jornada desde la quinta plaza. Los de Luis Guil cierran el curso con seis derrotas a domicilio consecutivas, aunque el técnico sevillano no achaca este dato a la relajación de la plantilla. «El equipo se ha recuperado muy bien en el tema anímico. Hicimos el esfuerzo en cuanto a actitud, físico, agresividad para ganar el partido. No estuvimos acertados en ciertas cosas y ellos estuvieron muy acertados. No es excusa, pero es baloncesto y cualquier equipo te puede ganar», expone.

Siete derrotas seguidas

Las cuentas del Súper Agropal son claras de cara a terminar en la quinta posición y recuperar el factor cancha. Los de Luis Guil deberán ganar al Real Betis y que el Obradoiro pierda en la pista del Tizona Burgos. Los burgaleses encadenan siete derrotas consecutivas –la peor racha de la competición en este momento– pero se juegan estar en el 'play-off'.

Luis Guil confía en que estos dos resultados puedan darse y el Súper Agropal logre el objetivo marcado desde verano. «Confiamos plenamente en recuperar el factor cancha. Tenemos que hacer nuestra parte y esperar lo demás. Vamos a jugar contra un gran rival, pero podemos ganar perfectamente y el Obradoiro puede perder contra el Tizona. Mantenemos esa idea con el objetivo de terminar con buenas sensaciones ante un rival muy duro», concluye.