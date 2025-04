Un Súper Agropal Palencia sin puntería naufraga en Ourense

Adrián García González Palencia Miércoles, 23 de abril 2025, 23:40 Comenta Compartir

El Súper Agropal Palencia no fue capaz de vencer frente al Ourense en uno de sus peores partidos de la temporada. El conjunto morado no ... logró encontrar solidez defensiva, ni acierto exterior ante un rival muy mermado por las bajas. Los de Luis Guil firmaron un estrepitoso 2/23 en triples, factor fundamental que no permitió a los palentinos darle la vuelta al marcador en ninguna de sus muchas intentonas a lo largo del choque –nunca fueron por delante en todo el partido-. Undécima derrota del curso que deja casi sin opciones al Palencia de conseguir el factor cancha para el 'play-off', al quedarse a dos victorias del Obradoiro. Los mejores en el cuadro morado fueron Wintering y Vaulet. El primero, liderando el juego pese a sus problemas físicos, y el segundo, en puntos e intensidad.

AircargoBooking Ourense Lisboa (12), Brito (22), Mendikote (6), Sergio Rodríguez (7) y Krikke (18). También jugaron Barton (13), Sotelo (-), Fernández (6), Paz (7) y Samu Rodríguez (3). 94 - 84 Súper Agropal Palencia: Oroz (4), Borg (11), Pablo Hernández (-), Vaulet (21) y Krutwig (13). También jugaron Wintering (8), Kunkel (13), Manu Rodríguez (-), Gnjidic (5), Dimitrov (5), Chema González (4) y Nkereuwem (-). Parciales: 30-17, 20-30, 24-22 y 20-15

Árbitros: Quintas, González y Acevedo

Incidencias: Jornada 31 de Primera FEB disputada en el Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense. El Súper Agropal Palencia no compareció sobre la pista del Pazo dos Deportes Paco Paz durante los primeros compases del encuentro. Pérdidas, desacierto y una cara muy diferente a lo acostumbrado durante la temporada por parte del conjunto de Luis Guil. Rafa Lisboa y Brito comandaron un primer parcial claro para el Ourense con 13-2 de salida, provocando el primer tiempo muerto de los palentinos. La bronca de Guil despertó al Súper Agropal Palencia. Dos más uno de Vaulet y otra anotación del argentino en la pintura acortaban la diferencia en el marcador. Dos triples consecutivos para los palentinos, de Borg y de Vaulet, obligaban a Moncho López a parar el cronómetro (15-13). En los últimos minutos del cuarto, nuevamente clara superioridad para los locales. Brito y Barton, en su debut, lograron ampliar la renta del Ourense hasta los diez puntos e incluso superarla en la recta final. Lisboa y Samu Rodríguez, ambos desde la personal, completaban un gran primer cuarto de los locales con 30-17 en el marcador. Ver 28 fotos Noticia relacionada El Súper Agropal apabulla al Tizona El conjunto palentino logró recuperar su esencia y las buenas sensaciones durante el inicio del segundo cuarto. Cuatro puntos consecutivos de Kunkel y una buena canasta de Chema González desde la pintura metían de nuevo de lleno en el partido a los de Luis Guil (30-23). La figura de Adam Kunkel irrumpió con fuerza en el choque durante esos primeros compases del cuarto, con otros cinco puntos marca de la casa para el estadounidense (32-28). Después de conseguir lo más difícil, reequilibrar la balanza, cortocircuitó nuevamente el Súper Agropal Palencia. Dos triples consecutivos del Ourense y una canasta de Brito tras robo, echaban por tierra todo el trabajo del conjunto morado para volver a colocar doce puntos de diferencia para los orensanos (40-28). El problema con las faltas de los locales permitió volver al partido desde la personal a los palentinos. Krutwig, Borg o Xabi Oroz visitaron la línea de tiros libres para poco a poco mermar la diferencia en el electrónico. Con Palencia a dos de diferencia, los colegiados pitaron una técnica a Nkereuwem por una protesta flagrante, tras poner un tapón limpio señalado como falta. Ourense pudo mantenerse por delante, aunque Dimitrov con un dos más uno, previo a la última canasta del cuarto de Martín Fernández, mandaban a ambos equipos a vestuarios con 50-47. La igualdad fue la tónica dominante durante los primeros minutos tras el paso por vestuarios. Palencia logró igualar el partido hasta en dos ocasiones, pero no colocarse por delante. Ourense rompió nuevamente el partido con un parcial de 9-0 liderado por Krikke (64-55). Los palentinos trataron de volver por enésima vez al encuentro, aunque su desacierto exterior era una lastra demasiado pesada. Gnjidic forzó una antideportiva a Barton en transición y anotó los dos tiros libres para continuar dando esperanzas de remontada al conjunto morado. Wintering, con una sensacional jugada individual, anotaba bajo la bocina para concluir el tercer cuarto con 74-69. La peor de las noticias llegó en el arranque del último cuarto. Parcial de 5-0 de salida para el Ourense que colocaba la diferencia de nuevo en diez puntos. Los constantes ajustes de Luis Guil no surtieron efecto, pese a los muchos aciertos de Vaulet y Krutwig desde la pintura (82-75). La diferencia a falta de cinco minutos seguía siendo de diez puntos, lo que colocaba al Palencia en una situación complicada. Lo intentó a base de Krutwig. Dos más uno del pívot y bandeja desde la pintura. Vaulet recortó a seis la desventaja a falta de dos minutos, pero nuevamente varios desaciertos en triples liberados condenaron al Súper Agropal Palencia. Krikke cerró el partido desde la personal y Brito en transición, coronando el triunfo del Ourense por 94-84.

