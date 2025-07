La Junta insiste en que no envía desechos hospitalarios al CTR

«No podemos seguir», aseveraba el delegado de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo, mientras asentía la secretaria territorial de la Delegación, Silvia Aneas, quien ... reconocía que se podría llegar a producir un problema de salud pública si se siguen acumulando bolsas de basura en los contenedores situados en la parte exterior del Hospital.

Se trata, en principio y según se insiste desde la administración autonómica de desechos sólidos urbanos o asimilables a sólidos urbanos que no pueden considerarse como residuos hospitalarios. El problema es que como se generan en el Hospital Río Carrión los gestores del Centro de Tratamiento de Residuos de (CTR) de Palencia (la empresa Acciona) no permiten el depósito en sus instalaciones, argumentando que se trata de basuras peligrosas o infecciosas, que contienen material sanitario que puede causar daño a sus trabajadores.

«Así llevamos ya quince días», explicaba el delegado de la Junta, «se niegan a recibirlo, por lo que la empresa de limpieza del Ayuntamiento no lo recoge, a pesar de que es su obligación. Nosotros somos un cliente más del Ayuntamiento y nos tiene que prestar ese servicio. Hemos remitido un burofax para que se retome la recogida, pero no ha sido posible», explica el delegado de la Junta, que insiste en que no hay motivos para el rechazo, puesto que, según argumenta, «son residuos sólidos urbanos o los asimilables. Hemos hecho varias caracterizaciones y no hay material que pueda considerarse peligroso, no hay jeringuillas ni nada de todo eso. Para los residuos sanitarios ya tenemos una empresa especializada que se lleva esos residuos, pero nos dice que ella no puede llevarse los que son sólidos urbanos y que eso tiene que ir al CTR», insiste Rubio Mielgo.

Pero ante la falta de actuación de la empresa municipal por la negativa del CTR a recibir estos residuos la Junta tiene previsto efectuar una recogida extraordinaria para evitar que continúe la acumulación en el exterior del Hospital. «Como no recoge el Ayuntamiento, tendremos que buscar una solución alternativa, pero esto no puede seguir así, somos unos clientes más del Ayuntamiento y tienen la obligación de prestarnos el servicio. También lo han hecho en el polígono, por ejemplo», indicaba Rubio Mielgo, quien señaló que la situación en el exterior de Hospital volverá a la normalidad en los próximos días.