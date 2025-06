Los residuos peligrosos del Caupa son tratados con normalidad y lo que está sin recoger es basura normal

Esther Bengoechea Jueves, 5 de junio 2025, 22:31 Comenta Compartir

«En el hospital de Palencia lo que tenemos es la basura, no son residuos peligrosos, porque el Sacyl en el Caupa tiene el contrato del tratamiento de los residuos con la empresa Onet, que recogen los contenedores amarillos y negros, y los llevan a tratar. Eso se sigue haciendo porque no hay ningún problema», aclaró este jueves el delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo.

Izquierda Unida denunció el «grave e inaceptable incumplimiento» de la directiva europea sobre residuos sanitarios en Palencia a raíz de la «alarmante» acumulación de material peligroso en las inmediaciones del Hospital Río Carrión. Afirmaban desde la formación política que esta situación, que «se agrava día a día», ponía en riesgo la salud pública y el medio ambiente, lo que «evidencia una flagrante irresponsabilidad por parte de las autoridades competentes».

«La dificultad está en el hospital y también en otros centros de Palencia porque hay un problema de recogida de basura, que esperemos se solucione de forma inmediata. No podemos hacer nada más que pedir al Ayuntamiento que recoja los residuos como un cliente más. Espero que se solucione lo más rápidamente posible porque si no, se van a ocasionar problemas importantes», afirmó Rubio Mielgo, sobre el problema del Centro de Tratamiento de Residuos, que no puede recibir más desechos al tener saturado el vaso de rechazos, mientras que el Consorcio de Residuos insiste en que la empresa adjudicataria del centro debe garantizar la gestión de la basura en todo momento.

«Nosotros no tenemos responsabilidad sobre esa recogida, sí que la tenemos sobre los residuos hospitalarios, que esos los tratamos. Y los residuos que son asimilables a los sólidos urbanos los tiene que recoger el Ayuntamiento y ser tratados», concluyó.