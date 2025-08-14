Le intervienen una bola de hachís que llevaba en la zapatilla

Perro de la Unidad Canina de la Policía Local, el día de su presentación en la Plaza Mayor.

La Unidad Canina (UICAN) de la Policía Local de Palencia efectuaba labores de prevención el miércoles a las 18:00 horas en la estación de autobuses, cuando el perro se detuvo marcando de manera fija a un usuario en una de las zapatillas.

Se le intervino una bola de una sustancia que pudiera ser hachís y la Policía Local de Palencia levantó el acta de denuncia administrativa.

Por otro lado, con motivo de la aparición de varios enjambres de abejas en la ciudad, la Policía Local dio cobertura a los bomberos, que procedieron a su retirada.

También las intervenciones de la Policía Local recogen que durante las primeras horas de la noche, recibieron varias llamadas por molestias de ruidos, generados en la calle por grupos de gente que debido al calor están en los parques y calles de la ciudad. En todos los casos se les apercibió.