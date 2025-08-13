Auxilian a un hombre desorientado y deshidratado que pasó la noche a la intemperie

El Norte Palencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:20

El 112 recibió sobre las 8:10 horas del martes aviso de un alertante que informaba de que, en la zona del camino Figueldo, un hombre de avanzada edad le había pedido agua manifestando que había sufrido un accidente con la moto, notando a esta persona desorientada.

Sobre las 9:45 horas, la Unidad de Medio Ambiente localizó a esta persona, que se encontraba a unos siete kilómetros de la ciudad desorientado y deshidratado, manifestando que se había caído de la moto el día anterior y había pasado la noche a la intemperie.

Dado el difícil acceso a la zona para la ambulancia, se decidió trasladar a esta persona en el coche policial hasta el Hospital Río Carrión, donde quedó ingresado. La Policía Local de Palencia hará seguimiento por parte de la Unidad de Agente Tutor.

También el martes, en torno a las 13:12 horas en la Plaza de España, la Policía Local auxilió a una mujer que estaba inconsciente. Fue trasladada al Hospital Río Carrión por los servicios sanitarios del 112.