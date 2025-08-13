El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

Palencia

Auxilian a un hombre desorientado y deshidratado que pasó la noche a la intemperie

La Policía Local encontró a siete kilómetros de la ciudad al hombre de avanzada edad, que manifestó haberse caído de la moto el día anterior

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:20

El 112 recibió sobre las 8:10 horas del martes aviso de un alertante que informaba de que, en la zona del camino Figueldo, un hombre de avanzada edad le había pedido agua manifestando que había sufrido un accidente con la moto, notando a esta persona desorientada.

Sobre las 9:45 horas, la Unidad de Medio Ambiente localizó a esta persona, que se encontraba a unos siete kilómetros de la ciudad desorientado y deshidratado, manifestando que se había caído de la moto el día anterior y había pasado la noche a la intemperie.

Dado el difícil acceso a la zona para la ambulancia, se decidió trasladar a esta persona en el coche policial hasta el Hospital Río Carrión, donde quedó ingresado. La Policía Local de Palencia hará seguimiento por parte de la Unidad de Agente Tutor.

También el martes, en torno a las 13:12 horas en la Plaza de España, la Policía Local auxilió a una mujer que estaba inconsciente. Fue trasladada al Hospital Río Carrión por los servicios sanitarios del 112.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  2. 2 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  3. 3

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  4. 4

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  5. 5 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  6. 6 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  7. 7

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  8. 8

    Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas
  9. 9

    Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos
  10. 10

    Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Auxilian a un hombre desorientado y deshidratado que pasó la noche a la intemperie

Auxilian a un hombre desorientado y deshidratado que pasó la noche a la intemperie