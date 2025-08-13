Detenido con una bolsa de cocaína que 'marcó' un perro de la Unidad Canina

El Norte Palencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:54 Comenta Compartir

La Policía Local de Palencia, sobre las 16:40 horas del martes en la calle Marciano Zurita y ante una infracción de tráfico, dio el alto al conductor de un turismo sometiéndole a la prueba de drogas, que arrojó un resultado positivo indiciario en THC y cocaína. Seguidamente, la Unidad Canina registró el vehículo, detectando cigarrillos liados que pudieran contener hachís o marihuana. Igualmente, se le intervinieron dos cuchillos de grandes dimensiones. Se levantaron las actas-denuncias oportunas.

En torno a las 18:50 horas del mismo día en el Parque los Jardinillos, la Policía Local de Palencia intervino con un hombre al que se le incautó una pequeña bolsa con una sustancia que pudiera ser hachís. Se levantó acta-denuncia por tenencia de sustancias prohibidas.

También el martes, alrededor de las 19:10 horas en la estación de autobuses, un perro de la Unidad Canina de la Policía Local realizó un marcaje estático sobre una persona, quien, a requerimiento de los agentes, entregó una bolsa con una sustancia blanquecina que manifestó ser cocaína. Igualmente, se le intervinieron 190 euros en billetes. Procediendo al pesaje de la sustancia requisada, resultó ser una cantidad indiciaria de un delito contra la salud pública, por lo que fue detenido.