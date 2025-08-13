El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región

Palencia

Detenido con una bolsa de cocaína que 'marcó' un perro de la Unidad Canina

Ocurrió sobre las 19:10 horas del martes en la Estación de Autobuses y se intervino también al hombre 190 euros en billetes

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:54

La Policía Local de Palencia, sobre las 16:40 horas del martes en la calle Marciano Zurita y ante una infracción de tráfico, dio el alto al conductor de un turismo sometiéndole a la prueba de drogas, que arrojó un resultado positivo indiciario en THC y cocaína. Seguidamente, la Unidad Canina registró el vehículo, detectando cigarrillos liados que pudieran contener hachís o marihuana. Igualmente, se le intervinieron dos cuchillos de grandes dimensiones. Se levantaron las actas-denuncias oportunas.

En torno a las 18:50 horas del mismo día en el Parque los Jardinillos, la Policía Local de Palencia intervino con un hombre al que se le incautó una pequeña bolsa con una sustancia que pudiera ser hachís. Se levantó acta-denuncia por tenencia de sustancias prohibidas.

También el martes, alrededor de las 19:10 horas en la estación de autobuses, un perro de la Unidad Canina de la Policía Local realizó un marcaje estático sobre una persona, quien, a requerimiento de los agentes, entregó una bolsa con una sustancia blanquecina que manifestó ser cocaína. Igualmente, se le intervinieron 190 euros en billetes. Procediendo al pesaje de la sustancia requisada, resultó ser una cantidad indiciaria de un delito contra la salud pública, por lo que fue detenido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  2. 2

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  3. 3

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  4. 4 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  5. 5

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  6. 6 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  7. 7

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  8. 8

    Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas
  9. 9

    Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos
  10. 10

    Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido con una bolsa de cocaína que 'marcó' un perro de la Unidad Canina

Detenido con una bolsa de cocaína que &#039;marcó&#039; un perro de la Unidad Canina