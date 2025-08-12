El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Siete heridos, entre ellos tres menores, en una colisión frontolateral en Guardo

El accidente ha tenido lugar sobre las 9:25 horas en el kilómetro 173,5 de la CL-626

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 12 de agosto 2025, 12:06

Siete personas, entre ellas tres niños de 6 y 7 años, han resultado heridas este martes, una de ellas grave, en una colisión frontolateral entre dos turismos en el término municipal de Guardo.

El accidente se ha producido sobre las 9:25 horas, cuando se ha recibido un aviso en la sala del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León en el que se informaba de una colisión frontal de dos turismos en el punto kilométrico 173,500 de la CL-626, en sentido creciente, término municipal de Guardo, resultando heridas siete personas, entre ellos tres niños de 6 y 7 años.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una Unidad Enfermerizada de Emergencias al personal médico del centro de salud de Guardo y dos ambulancias soporte vital básico.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias, baraja como causa probable del accidente no detenerse uno de los vehículos en el lugar prescrito por la señal de stop.

