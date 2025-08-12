El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Detenido en la estación de trenes con metanfetamina, marihuana y hachís

Un perro de la Unidad Canina de la Policía Local, que estaba realizando un servicio de prevención, marcó de manera fija al hombre

Palencia

Martes, 12 de agosto 2025, 11:46

Un perro de la Unidad Canina de la Policía Local de Palencia, que se encontraba sobre las 21:10 horas del lunes en la estación de Renfe realizando un servicio de prevención, se detuvo marcando de manera fija a un usuario. Se procedió a cachear a esta persona, hallándole metanfetamina, marihuana y hachís en cantidades suficientes para tratarse de un posible delito contra la salud pública, motivo por el que quedó detenido.

También el lunes, en torno a las 12:30 horas en la plaza de San Lázaro, se produjo un accidente entre un turismo y una moto, dándose a la fuga el turismo. La Unidad de Atestados de la Policía Local de Palencia realizó las investigaciones oportunas, localizando al conductor fugado. Se instruyeron las diligencias pertinentes.

El mismo día, alrededor de las 14:00 horas en la calle Sevilla, se produjo un accidente al colisionar un turismo contra otro, quedando atrapado el conductor de uno de ellos. El conductor causante del accidente se dio a la fuga a pie, siendo interceptado por una patrulla de la Policía Local en las inmediaciones. Se le sometió a la prueba de drogas, arrojando resultado positivo indiciario en cannabis y cocaína. Se le dio tratamiento de investigado, no detenido, al estar sin determinar el alcance de las lesiones del conductor del otro vehículo implicado.

El turismo del causante del accidente fue retirado por la grúa municipal al carecer de seguro obligatorio. Se solicita la presencia del Servicio de Extinción de Incendios para excarcelar al conductor del otro vehículo implicado, que quedó atrapado, resultando herido. Fue trasladado al Hospital Río Carrión por los servicios sanitarios del 112. En el siniestro se vio implicado un tercer vehículo que se encontraba estacionado.

Ya este martes, en torno a las 3:30 horas en la calle Cardenal Almaraz, la Policía Local de Palencia intervino en un domicilio, conjuntamente con Policía Nacional, donde la pareja que convive se habían agredido mutuamente, por lo que fueron detenidos ambos por Policía Nacional.

