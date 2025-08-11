Buscarán a la desaparecida hace una semana en zonas de maleza al sur del Carrión

El Norte Palencia Lunes, 11 de agosto 2025, 23:23 Comenta Compartir

La Policía Nacional continúa este lunes buscando a Mari Cruz Marcos Cítores, la mujer de 67 años desaparecida hace una semana en Palencia cuando salió por la mañana a visitar a un familiar y no regresó ya a su domicilio.

El dispositivo de búsqueda se inició el lunes a última hora de la tarde, cuando su marido acudió a la Comisaría Provincial de Policía Nacional para comunicar que su mujer no había vuelto a casa y que no contestaba al teléfono móvil. Desde entonces la Policía Nacional ha realizado una intensa búsqueda por el interior de la ciudad, así como por las inmediaciones de la misma, desde el Monte el Viejo de Palencia hasta los parques y zonas deportivas de la ciudad, a la vez que se está desarrollando una investigación para rastrear los últimos movimientos de la desaparecida y localizar a las últimas personas que habían hablado o contactado con ella. El último punto donde se la vio fue paseando por las inmediaciones de la avenida de República Argentina.

Además de policías de la Comisaría de Palencia, están colaborando policías de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, en las especialidades de Medios Aéreos y grupos de Policía Judicial especializados en investigación de desaparecidos. Se han sumado asimismo a la búsqueda especialistas de Guías Caninos procedentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana con base en Madrid, en la especialidad de búsqueda de personas, y además se ha facilitado por parte de la Unidad de Informática y Comunicación, también con sede en Madrid, de un escáner de localización de telefonía móvil. También colaboran la Policía Local y el Parque de Bomberos de Palencia.

Durante el fin de semana se sumaron a la búsqueda especialistas de la Unidad de Actividades Subacuáticas llegados de Madrid, que de momento no van a volver, según indican fuentes policiales.

La búsqueda de Maria Cruz Marcos Cítores va a centrarse ahora en zonas colindantes al río Carrión, donde hay maleza. «Se va a buscar río abajo, hacia el sur», precisan dichas fuentes.