Detenida una pareja por lesiones mutuas en un piso de la Calle Mayor de Palencia

La mujer presentaba arañazos en el cuello y otras heridas, y el hombre, lesiones en el pecho

Palencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:58

La Policía Local tuvo que intervenir el miércoles a las 13:15 horas en una vivienda de la calle Mayor Principal por una mujer que solicitaba presencia policial porque estaba teniendo una discusión con su pareja.

Cuando los agentes acuden a la vivienda de Palencia, comprueban la presencia de la pareja, que han tenido una discusión, y que la mujer presenta arañazos en el cuello y otras lesiones, por lo que se procede a la detención del varón por un presunto delito de violencia de género.

Igualmente, el varón presentaba lesiones en el pecho, manifestando que se las había ocasionado la pareja, por lo que esta es detenida por un presunto delito de violencia doméstica.

Son trasladados por separado al centro de salud para la valoración y cura de las lesiones, y posteriormente a Comisaría de Policía para interponer la correspondiente denuncia.

