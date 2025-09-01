El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Feria del Libro en el Paseo del Salón, este domingo.

Ver 25 fotos
Feria del Libro en el Paseo del Salón, este domingo. Marta Moras

La Feria del Libro, a punto de cumplir medio siglo, crece hasta los 23 expositores

Librerías y editoriales locales se mezclan con otras llegadas de Madrid, Murcia o Barcelona, fieles a la cita de San Antolín

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:55

A punto del medio siglo de vida. La Feria del Libro, uno de los reclamos de las Fiestas de San Antolín más longevos y ... queridos, llega este año a su cuadragésimo novena edición, a un pasito de los 50 años y las merecidas bodas de oro. El pistoletazo de salida de este mercado de historias tuvo lugar el viernes por la mañana, horas antes del pregón popular que marcaba ese inicio fiestero y de celebración, y se extenderá hasta el domingo 7 a lo largo de diez días con jornada de mañana y tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  2. 2

    Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
  3. 3

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  4. 4

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  5. 5

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  6. 6

    El Real Valladolid ata a Peter Federico
  7. 7

    ¿Quiénes son hoy los condes, duques y marqueses vinculados con Valladolid?
  8. 8 Un incendio en Pesquera calcina parte de la ribera del río, cerca de la central hidroeléctrica
  9. 9

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  10. 10

    Los robos en la provincia aumentan un 24% impulsados por la banda del BMW

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Feria del Libro, a punto de cumplir medio siglo, crece hasta los 23 expositores