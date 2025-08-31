El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Prueba del Ascenso y Descenso del Carrión, este domingo por la mañana.

Ver 20 fotos
Prueba del Ascenso y Descenso del Carrión, este domingo por la mañana. Marta Moras

Daniel Estébanez y Daniel Pérez vencen en el Ascenso y Descenso del Carrión

La clásica cita piragüista de San Antolín repite éxito con alrededor de 200 palistas y una gran animación en el recorrido pese a la lluvia inicial

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:40

El cielo amagó con aguar la fiesta, pero solo fue un susto. Justo cuando las primeras embarcaciones se preparaban este domingo para tomar la salida, ... la lluvia hizo acto de presencia y obligó a abrir paraguas durante algunos minutos a las decenas de aficionados apostados en las inmediaciones del Puentecillas. Ni siquiera la lluvia pudo aguar la fiesta de un quincuagésimo primero Ascenso y Descenso del Carrión, que se mantiene como uno de los imprescindibles de las Fiestas de San Antolín. Después, las nubes se abrieron paso y la climatología se convirtió en aliada de los palistas, hasta el punto de que el sol asomó para premiar a los vencedores en la recta final. Con 186 inscritos, la prueba mantuvo su vigor y volvió a convertir el río Carrión en epicentro deportivo y festivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos policías municipales rescatan a una joven semiinconsciente del Pisuerga
  2. 2

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  3. 3

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  4. 4

    Almeida agradece a los medinenses la «gesta» de haber sido rescatado de su soltería
  5. 5

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  6. 6

    El misterio de las cajas con una carta de póquer en la puerta de una peluquería de Valladolid
  7. 7

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  8. 8

    ¿Quiénes son hoy los condes, duques y marqueses vinculados con Valladolid?
  9. 9 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  10. 10

    La banda del BMW aprovechó los incendios de Zamora para perpetrar más robos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Daniel Estébanez y Daniel Pérez vencen en el Ascenso y Descenso del Carrión