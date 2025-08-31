Daniel Estébanez y Daniel Pérez vencen en el Ascenso y Descenso del Carrión

El cielo amagó con aguar la fiesta, pero solo fue un susto. Justo cuando las primeras embarcaciones se preparaban este domingo para tomar la salida, ... la lluvia hizo acto de presencia y obligó a abrir paraguas durante algunos minutos a las decenas de aficionados apostados en las inmediaciones del Puentecillas. Ni siquiera la lluvia pudo aguar la fiesta de un quincuagésimo primero Ascenso y Descenso del Carrión, que se mantiene como uno de los imprescindibles de las Fiestas de San Antolín. Después, las nubes se abrieron paso y la climatología se convirtió en aliada de los palistas, hasta el punto de que el sol asomó para premiar a los vencedores en la recta final. Con 186 inscritos, la prueba mantuvo su vigor y volvió a convertir el río Carrión en epicentro deportivo y festivo.

La cita, organizada por el Club Palentino de Piragüismo, arrancó con las categorías inferiores a primera hora y fue ganando ritmo hasta la salida de los K2 senior algo antes de las 12 horas. Como marca la tradición, la jornada alternó competición y espectáculo con porteos, curvas y la habitual expectación en torno al Puentecillas, que un año más se llenó de público para animar a los participantes.

En la categoría absoluta de K2 masculina se vivió una carrera muy disputada, con varios bloques intentando imponer ritmo desde la primera vuelta. La dupla formada por Daniel Estébanez Santiago y Daniel Jesús Pérez García (Los Cuervos Klockner Pentaplast) logró finalmente imponer su cadencia y cruzó la meta en primera posición con un tiempo de 23:45,40, ofreciendo una carrera precisa y sostenida que les permitió distanciarse en la fase decisiva.

Para Estébanez, debutante en la prueba, la victoria tuvo un sabor especial. «Es mi primera vez aquí. Llevaba muchos años viendo esta prueba y ansiaba ese premio, la espada. Así que encantado de conseguirla», confesaba tras la entrega de trofeos. Pérez, que repetía triunfo respecto al año pasado, reconocía que la clave estuvo en la salida. «El recorrido era el mismo. Hemos podido salir bastante bien y podernos escapar al inicio. Tuvimos un problema con el timón, pero pudimos solventarlo con bastante rapidez». Sobre la prueba, el palista asturiano no dudó en elogiarla. «Es bastante entretenida entre curvas, dos porteos y corrientes. Es interesante de remar y siempre nos reciben bien todos los años».

Por detrás, la segunda plaza fue para Sergio Pereda Domingo y Javier Pedruelo Toribio (CD Amigos del Remo Zamora), con un tiempo de 24:28,61, mientras que el tercer escalón del podio fue para Álvaro Domingo Medina e Iván Salvador Miguel (CD Palentino de Piragüismo), que cerraron con 24:57,95.

En la modalidad individual masculina (K1), Spas Dimitrov Naydov (CD Amigos del Remo Zamora) dominó la prueba y se alzó con la victoria parando el cronómetro en 25:34. El palista celebraba así su primer triunfo en Palencia. «La salida la hice muy bien, rápido y pude enganchar con otro compañero durante parte de la prueba. Luego me puse a tirar del grupo, y al ir junto a otro grupo de K2, entre que coges las olas, me quedé solo y el resto de la prueba fue en solitario. Llevo viniendo unos cuatro años a Palencia y estoy muy contento al ser mi primera victoria. La espada, ese bonito premio, es lo que más te anima a venir a esta prueba».

Le siguieron David Bernabé Melo (CD Cisne), con 25:51, y el palentino Daniel López Díez (CD Palentino de Piragüismo), que completó el podio con 26:16,0.

En la vertiente femenina, Cristina Franco Escudero (CD Cisne) logró la victoria en K1 con un tiempo de 29:14. La palista sumó así un nuevo éxito en un escenario que conoce bien. «He conseguido desde la salida escaparme. He ido junto con el canoísta senior y nos hemos ido dando relevos. Me quedé sola a falta de poco, una regata que, a priori, ha sido fácil y muy disfrutada. Llevaba varias veces compitiendo en Palencia y había ganado dos veces con anterioridad. Me encanta el porteo y encima hacerlo dos veces hace que sea una prueba diferente a lo que estamos acostumbradas». Por detrás, completaron el podio Lidia Díez Monje (CD Piragüismo Antares), con 31:00, y Nikol Georgieva Veleva (CD Piragüismo Duero Zamora), con 31:37.

En K2 femenina, la pareja formada por Sheila Santiago Illán y Yolanda García Viña (CD Sangregorio Piragua Ciudad de Zamora) volvió a demostrar su experiencia en Palencia imponiéndose con 30:45,82. «Es una regata donde salimos todos a la vez, entonces ese inicio es complicado al haber muchas olas y no saber por dónde ir. Llevábamos varios años compitiendo en Palencia y ya el año pasado habíamos conseguido la victoria. Es la única regata de Castilla y León que tiene porteo, entonces es un gran atractivo para repetir», coincidían ambas tras cruzar la línea de meta.

Canoas como protagonistas

La canoa también tuvo sus ganadores. En C1 masculino el vencedor fue Marcos Antúnez Iglesias (CD Amigos del Remo Zamora), con un tiempo de 30:50, mientras que en C1 femenino la ganadora fue Julia Camino Cerdera (CD Cisne), quien paró el cronómetro en 41:56. En K2 mixto, la victoria fue para Celia Morales Ojeda y Carlos Bernabé Melo (CD Cisne), con 28:53,55.

La jornada, con sol final incluido, volvió a confirmar la fortaleza de una prueba que combina tradición, competitividad y un ambiente único, en el que los protagonistas coinciden. El porteo, las curvas y el premio de la espada hacen del Ascenso y Descenso del Carrión una cita diferente y especial en el calendario.