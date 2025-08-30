El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Raúl González e Irene Carlón reinan en las aguas del Carrión

La Travesía a Nado, que volvió a teñir de color el río en plenas fiestas de San Antolín, reunió a 123 nadadores

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:24

El chapoteo de decenas de nadadores rompió la calma del río Carrión ayer, en una tarde que volvió a regalar una de las estampas más ... icónicas de las Fiestas de San Antolín. La decimoctava Travesía a Nado, organizada por el Club Oca SOS y el Patronato Municipal de Deportes, convirtió el cauce palentino en un improvisado escenario deportivo en el que la emoción y la tradición se dieron la mano con 123 nadadores inscritos.

