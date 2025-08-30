Raúl González e Irene Carlón reinan en las aguas del Carrión

El chapoteo de decenas de nadadores rompió la calma del río Carrión ayer, en una tarde que volvió a regalar una de las estampas más ... icónicas de las Fiestas de San Antolín. La decimoctava Travesía a Nado, organizada por el Club Oca SOS y el Patronato Municipal de Deportes, convirtió el cauce palentino en un improvisado escenario deportivo en el que la emoción y la tradición se dieron la mano con 123 nadadores inscritos.

La competición arrancó con las categorías menores, que fueron las encargadas de abrir el programa con recorridos adaptados para cada edad. Entre aplausos y ánimos desde orillas y puentes, los más jóvenes se lanzaron al agua antes de dar paso a la prueba absoluta, que comenzó pasadas las cinco y diez de la tarde con un trazado de 1.100 metros marcado por la corriente y la temperatura fresca del río.

Desde los primeros metros se vivió una carrera igualada que no se decidió hasta el último largo. Raúl González, viejo conocido de la cita palentina, volvió a demostrar por qué es el gran dominador de esta travesía con un tiempo de 15:01. «He ganado muchos años y llevaré más de diez triunfos en esta prueba», explicaba al salir del agua. El ganador detalló cómo se fraguó la victoria. «El agua está fría, pero para mi gusto está perfecta. La salida ha sido muy rápida, a mitad de prueba he cogido la cabeza, aunque no conseguía separarme del segundo clasificado. He bajado el ritmo para recuperarme y acabar con el último largo a tope. Siempre competir en esta travesía es como el cierre a la temporada, por eso me gusta repetir cada año».

Edición exigente

En la categoría femenina, el triunfo fue para Irene Carlón, vallisoletana de tan solo catorce años, que logró imponerse en una edición exigente por la corriente y la calidad del agua con una marca de 15:28. «Había bastante corriente y el agua estaba un poco sucia, pero por lo demás todo bien. He salido un poco mareada», reconocía tras cruzar la meta. Para ella, esta prueba tiene un componente especial. «Era mi tercera vez en esta prueba en Palencia, pero siempre es diferente por las corrientes y demás condicionantes. Es una travesía donde viene mucha gente, conocidos míos, y esa buena compañía es la que te hace repetir».

La prueba volvió a congregar a decenas de aficionados en Puentecillas y el Puente Mayor, que no quisieron perderse una cita que combina deporte y tradición en pleno corazón de la ciudad. Además de la categoría absoluta, las pruebas de menores volvieron a contar con un elevado nivel y una notable participación, confirmando el atractivo de la natación en aguas abiertas entre los más pequeños.

Esta nueva edición de la Travesía del Carrión se despidió dejando claro que sigue siendo una de las competiciones más queridas de San Antolín, un clásico que año tras año aporta su broche deportivo a las fiestas con un chapuzón cargado de emoción.