Pregón infantil en la Plaza Mayor.

Pregón infantil en la Plaza Mayor. Marta Moras

Los niños reivindican poder «jugar, saltar y bailar» en las fiestas

Los alumnos de la Escuela de Rock protagonizan el pregón infantil en la Plaza Mayor

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:20

La voz de los más pequeños resonó este sábado, a las 12 del mediodía, en la Plaza Mayor de la capita palentina, durante la celebración ... del pregón infantil, que protagonizaron los niños de la Escuela de Rock. Sin duda, uno de los momentos más especiales de estas fiestas de Palencia, ya que los más pequeños han vivido con una gran emoción la responsabilidad de ser los pregoneros de las ferias de su ciudad este año. Mientras ellos vivían una experiencia que no olvidarán nunca, sus padres les observaban emocionados e inmortalizando la estampa con los móviles.

