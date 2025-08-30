Los niños reivindican poder «jugar, saltar y bailar» en las fiestas

La voz de los más pequeños resonó este sábado, a las 12 del mediodía, en la Plaza Mayor de la capita palentina, durante la celebración ... del pregón infantil, que protagonizaron los niños de la Escuela de Rock. Sin duda, uno de los momentos más especiales de estas fiestas de Palencia, ya que los más pequeños han vivido con una gran emoción la responsabilidad de ser los pregoneros de las ferias de su ciudad este año. Mientras ellos vivían una experiencia que no olvidarán nunca, sus padres les observaban emocionados e inmortalizando la estampa con los móviles.

«Queremos unas fiestas con globos en el cielo», expresaba Miriam, la alcaldesa infantil de Palencia, quien daba las gracias a los peñistas que animan las fiestas sin descanso y llevaban alegría, celebración y música a las calles. «Nos gusta jugar, saltar, bailar y hacer todo eso que nos hace vibrar y nos deja expresarnos tal y como somos. No importa nuestro nombre ni dónde hayamos nacido», continuó la joven regidora palentina.

«No importa nuestro nombre ni donde hayamos nacido», subrayó la alcaldesa infantil de Palencia

Posteriormente, las pequeñas Jimena, Soraya e Irati fueron las alumnas de la Escuela de Rock encargadas en dar el pregón. «Nos sentimos muy felices porque tenemos el honor de dar el pregón de nuestras queridas fiestas de Palencia. ¡Viva San Antolin, vivan las fiestas de Palencia y viva la amistad y la alegría!», corearon las jóvenes.

Además, también realizaron la imposición de las escarapelas a los peñistas con una banda azul, símbolo de la infancia, una insignia para poder identificar el sentimiento común de Palencia y el sentimiento de ser palentino. Y por eso, se quiso homenajear la presencia de todos ellos durante las fiestas en la ciudad.

De esta forma, los peñistas más jóvenes fueron subiendo al escenario con los gigantes y cabezudos como espectadores. Tras este acto, llegó el momento del espectáculo organizado por Ana Rueda, dirigido a los protagonistas de esta jornada en el que los personajes de Disney como Minnie Mouse y Daisy estuvieron acompañadas de los enormes Transformers.