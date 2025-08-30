La música como gran protagonista del primer día de San Antolín

Es uno de los días del año que más gente atrae a las calles de la capital. El sábado de fiestas de San Antolín siempre ... es una cita ineludible para los palentinos, los que viven aquí y los que vienen con motivo de estas fechas, y, también, los visitantes de municipios y provincias cercanas que llegan a la capital con ganas de disfrutar de las actividades festivas.

Así se comprobaba desde primera hora de la mañana cuando la concentración de coches antiguos llenaba buena parte del Paseo del Salón donde se recordaban los modelos más icónicos, así como otros tantos que quizá no se habían visto antes. Esta es cada año uno de los momentos que más interés suscita.

Al mismo tiempo, los gigantes y cabezudos amenizaban la Calle Mayor con el tradicional pasacalles a ritmo de dulzaina y tamboril. Como no podía ser de otra forma, niños y también mayores han corrido delante de las figuras que ya forman parte de la cultura de la ciudad ya que no faltan a ninguna de los festejos que se celebran en Palencia.

Y, precisamente, la dulzaina y el tamboril no han dejado de sonar durante toda la mañana de la mano del Festival Nacional de Folklore de Palencia, A Concejo. Desde antes del mediodía ya se podía visitar el mercado tradicional de indumentaria e instrumentos instalado en la Plaza Mayor como forma de acercar a las nuevas generaciones algunos de los elementos más tradicionales de la cultura popular.

Los asistentes más mayores se han reencontrado así con aquello que vivieron desde pequeños, en mayor medida en los municipios de la provincia, y que ahora también vuelve a la capital como un lugar de encuentro y reencuentro. El folklore como seña de identidad y como raíz de las tradiciones y costumbres de esta tierra castellana.

La asociación cultural 'Son de los valles' de Benavente contaba en su puesto con escapularios de San Antolín y de la Virgen de la Calle además de mantones, telas zapatos o collares mientras 'Prieto Olite', joyeros de León, ofrecía en su puesto las enormes alhajas que portan las danzantes en sus bailes.

La burgalesa 'De sayas y manteos' estuvo vendiendo durante toda la jornada esta prenda tan vistosa y colorida. Las panderetas de Toño Clavel de Cevico de la Torre tampoco pudieron faltar igual que los instrumentos y juguetes de David Núñez de Valladolid y Pindongas de Palencia.

Después, a la una del mediodía llegaba el momento de disfrutar en directo del baile y la música tradicional de la mano de las agrupaciones folkloricas palentinas Reino de Castilla y El Zascandil, los grupos de danzas Aires palentinos y Barrio Ave María, la asociación cultural folklorica El Cristo, Los danzantes de La Puebla y el grupo de danzas Jorge Manrique.

Cada agrupación, que portaba ropas de diferentes colores o con distintos elementos, actuaba delante del público que para esa hora ya estaba congregado en la Plaza Mayor de Palencia coincidiendo con la hora del vermú, momento en el que este enclave reúne a un mayor número de personas como ha vuelto a ocurrir de nuevo en esta ocasión.

El festival ha tenido su continuación por la tarde también en la Plaza Mayor con la actuación de los grupos nacionales provenientes de diferentes puntos del país como el grupo El Pilar de Zaragoza, la asociación cacereña de Folklore El Redoble de Cáceres y, por último, el grupo local de Palencia Jorge Manrique.

La programación se extiende hasta este domingo con el baile vermú a cargo de los grupos actuantes el sábado por la tarde y con el concierto a las nueve de la noche en la Plaza Mayor del grupo Carrión Folk, momento en el que la agrupación presentará su nuevo disco 'Báilalo Carrión' y que intepreta con canciones como 'Que soy marinero' o 'Pingajo'.

La agradable temperatura y el sol ha animado a salir a la calle, lo que se ha notado durante todo el día. A diferencia de otros años, la jornada de este sábado ha sido de lo más estable, lo que ha propiciado que se llenasen los establecimientos hosteleros, tanto las terrazas como también la zona de las casetas de día.

Entorno a mediodía, el ambiente ha vuelto a llenar los entornos de la plaza de Pío XII y del Paseo del Salón, cuando muchos palentinos han optado por probar alguna de las tapas que junto a la bebida se ofrecen por un precio unificado de 4 euros. Esta buena acogida se unía así a la que ya se había vivido durante las noches del jueves y el viernes, reuniendo a decenas de personas.

Otra de las actividades programadas más esperadas y con mayor seguimiento del programa festivo es el Sarao Vermú que cada año acoge la Plaza de San Miguel y que este año ha contado con el cantante El Niño de la Hipoteca. El barcelonés conseguía concentrar a un numeroso público que no se ha querido perder la actuación de uno de los artistas que más está sonando en las plataformas digitales entre los jóvenes.

Lejos de las altísimas temperaturas que a veces se han vivido en estos días, en esta ocasión el calor no ha sido protagonista ya que la mañana estaba de lo más apacible para bailar y cantar al ritmo de Guiu Cortés, conocido artísticamente como El Niño de la Hipoteca. El cantautor, compositor y músico cuenta con una gran legión de fans en las redes y así se ha demostrado este sábado.

Además, la programación de este sábado se completaba con la apertura del mercado de época y medieval que se inauguraba este viernes y que se puede visitar hasta este domingo 31 de agosto. El recinto ferial también se encuentra abierto desde el pasado jueves, cuando se celebraba el primer Día del Niño, hasta el próximo el domingo 7, cuando cerrará sus puertas.