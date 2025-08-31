La Feria de Artesanía arranca con gran afluencia de público y buenas expectativas

Un total de diez jornadas, de las cuales ya han transcurrido dos, y cientos de productos únicos para adquirir. La Feria de Artesanía, que alcanza ... la vigésimo sexta edición, es, un año más, una de las citas ineludibles de las Fiestas de San Antolín. Así lo demuestran los palentinos, que el primer día, el viernes, dieron una cálida bienvenida a los puestos y este sábado estaban llenos de gente que miraba, buscaba, preguntaba o compraba desde que abrió a las 11 horas.

Este mercado, organizado por Foacal (Federación de Organizaciones de Artesanos de Castilla y León) y ubicado estratégicamente en el céntrico parque del Salón, suma 34 puestos, seis de ellos de Palencia, junto con la mayoría de los mismos del resto de provincias de Castilla y León, más algún expositor de la zona norte de la península como Galicia, Asturias, Navarra o Aragón.

«Es una oportunidad única para que los artesanos muestren al público, en un momento de mucha afluencia, en un sitio como el Paseo del Salón, todo lo que se hace, el valor añadido de lo que tienen los productos artesanos», señalaba la alcaldesa Miriam Andrés, durante la inauguración de este mercado tan querido y valorado. «Y desear que los palentinos respondan nuevamente un año más y compren estos productos de primera calidad», agregó la regidora.

Abanicos pintados a mano, pulseras de cuero, de madera, con cerámica, colgantes, pendientes, piezas únicas de madera para la cocina como tablas, fuentes o morteros, carteras, marcapáginas, figuras de decoración, lámparas, velas o camisetas. La amplitud de productos elaborados artesanalmente es tan grande como el número de puestos que colman la mitad del parque –la otra mitad la ocupa la Feria del Libro–. Un parque que fluye de bullicio, de paseos, de conversaciones, de venta de globos y con la concentración de Seat 600 y vehículos clásicos, que se expusieron ste sábado en la zona central del mismo.

«Llevamos ya muchos años organizando esta feria. Algunos de los artesanos intentan repetir por la buena afluencia, la buena acogida que tienen sus productos. Queremos invitar a todos los palentinos y visitantes a que vengan a ver la feria, que se pasen a conocer los productos de todos los talleres artesanos», afirmó Miguel Ángel Tapia, presidente de Foacal, haciendo hincapié en que la mayoría de los puestos, una treintena, son de la comunidad. Quiso agregar que muchos artesanos que solicitan participar en el mercado palentino de San Antolín, se tienen que quedar fuera «porque por espacio estamos limitados».

Los productos manufacturados a mano tienen éxito y las ferias son una forma de hacer llegar y mostrar sus creaciones de los talleres hasta los clientes. «Pero muchos se están modernizando ya, de tal manera que tienen página web», argumentaba Tapia, incidiendo en las distintas vías para hacer llegar las creaciones únicas al público. «Se están incluyendo en la artesanía las nuevas tecnologías también a la hora de producir, que no es incompatible con el producto artesano, y está surgiendo un nuevo artesano, unos nuevos talleres dentro de la impresión digital, la impresión 3D...», añadió el presidente de la asociación regional.

Ampliar Expositor del taller Fivi, que trabaja la artesanía en papel. Marta Moras

'Qué bonito... Es tan original', comentaba una mujer a Rosa María Alderete, del taller Karkadé, al observar las velas aromáticas, huecas por dentro y con distintas flores o plantas entre las paredes de cera. «Los clientes suelen preguntarme qué plantas van dentro, qué olor tienen o incluso cómo se encienden», explicó ayer la artesana, quien destacó la afluencia de público en los dos primeros días de mercado. «Es una lámpara de vela, que no se gasta nunca y dura siempre», añadió, mostrando el interior hueco de las velas, que se enciende (depende del tamaño, con velas de té o con velas led).

'¿En qué color sería posible este modelo?', preguntaba, unos metros más adelante, una pareja a Ricardo Castrillejo, de Niquis del Páramo. «Es una muy buena feria, son diez jornadas muy intensas», reconocía Castrillejo, fiel a esta cita. Rememoraba la edición del año pasado, donde destacó el intenso calor, y los ventiladores no paraban de funcionar en cada puesto. «Sí que sufrimos, parece que este año hará mejor», resumía.

También se acordaba de las altas temperaturas del año pasado Aimaia Elorza, del taller Hiero de Burgos. «Este año se está mucho mejor, es que el pasado hizo demasiado calor», resumía. Sus trabajos, en cuero, gustan mucho al público, sobre todo los cinturones, las carteras y las fundas de los libros, con sus originales diseños que son dibujados a láser. «Llaman la atención los diseños, se paran a mirar y la gente nos pregunta cómo se hacen. Yo creo que en general todo el mundo valora mucho la artesanía, el trabajo manual y nuestros productos», agregó.

Desde Arcoiris, de Ribadeo, Javier trabajaba la madera ante la mirada de viandantes. «Hacemos trabajo en vivo y lo que más suele gustar son los sellos de madera con los nombres para grabar en libros o cuadernos», concluyó.