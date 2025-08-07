El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Aroa Arrozpe, sobre un escenario.
Aroa Berrozpe | Cómica

«En el escenario soy muy directa y muy bruta porque no dejo de ser de pueblo»

«Soy cómica de nacimiento, tanto dentro como fuera del escenario», afirma la protagonista del Festival del Humor de OMY de este jueves día 7

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:33

La navarra Aroa Berrozpe (Murchante, 47 años) se adentró en el mundo del humor hace dos décadas, tiempos en los que este género estaba copado ... casi en exclusiva por hombres y donde el término 'monólogo cómico' ('stand up comedy', en inglés) era prácticamente desconocido. Esta «monologuista, artista de la pista, actriz, guionista y profesora de teatro», como así se presenta, forma parte de la cartelera de la sexta edición del Festival del Humor que promueve la familia Margareto –gerente del Teatro Ortega y Multicines Avenida– en el Espacio OMY, sito en el polígono de San Antolín. Aroa Berrozpe, sin pelos en la lengua sobre el escenario, aterrizará, por primera vez, en la capital palentina con su espectáculo 'Mejor será reírnos' el jueves 7 a las diez de la noche. Dos horas antes de su actuación, la amena banda palentina 4 Kantones ofrecerá un concierto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un hombre por realizar tocamientos a varias mujeres en las fiestas de Íscar
  2. 2 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  3. 3 Perros, drones y policías de Valladolid se suman a la búsqueda de la desaparecida el lunes
  4. 4 Aplazado el Trofeo Ciudad de Valladolid que se iba a jugar esta noche
  5. 5

    La Feria de Día estrena diseño, suma participantes y recupera Santa Cruz: este es el listado de casetas
  6. 6 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  7. 7 La Policía Nacional de Segovia expulsa a ocho peligrosos delincuentes multirreincidentes
  8. 8

    El «estado insalubre» de un cajero usado por personas sin hogar preocupa a los vecinos en Delicias
  9. 9

    «Valladolid es mi Ítaca. Es el sitio al que siempre vuelvo después de cada viaje»
  10. 10

    La peatonalización de San Juan avanza con el borrado de la calzada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «En el escenario soy muy directa y muy bruta porque no dejo de ser de pueblo»

«En el escenario soy muy directa y muy bruta porque no dejo de ser de pueblo»