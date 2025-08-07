«En el escenario soy muy directa y muy bruta porque no dejo de ser de pueblo»

La navarra Aroa Berrozpe (Murchante, 47 años) se adentró en el mundo del humor hace dos décadas, tiempos en los que este género estaba copado ... casi en exclusiva por hombres y donde el término 'monólogo cómico' ('stand up comedy', en inglés) era prácticamente desconocido. Esta «monologuista, artista de la pista, actriz, guionista y profesora de teatro», como así se presenta, forma parte de la cartelera de la sexta edición del Festival del Humor que promueve la familia Margareto –gerente del Teatro Ortega y Multicines Avenida– en el Espacio OMY, sito en el polígono de San Antolín. Aroa Berrozpe, sin pelos en la lengua sobre el escenario, aterrizará, por primera vez, en la capital palentina con su espectáculo 'Mejor será reírnos' el jueves 7 a las diez de la noche. Dos horas antes de su actuación, la amena banda palentina 4 Kantones ofrecerá un concierto.

–Lleva veintiún años dedicándose a la comedia. ¿Le resultó difícil hacerse un hueco en este mundo?

–Cuando yo empecé, muy pocos sabían lo que era un monólogo y, aún menos, que lo protagonizase una mujer. Cada vez que me subía a un escenario, la gente pensaba que iba a cantar jotas o que iba a bailar. Me costó, no tanto por hacer reír, sino por ser una chica.

–Señoras y señores, con todos ustedes: 'La Palmira'…

–Ay, 'La Palmira'… Era mi abuela y fue muy conocida en Murchante porque abrió una tienda de chucherías cuando se quedó viuda. Y mi primer monólogo se lo dediqué a ella y en él contaba todas las experiencias que tuve con ella.

–Ostenta el título de 'Murchantina popular'. La adoran en su tierra…

–Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo no me puedo quejar. Soy murchantina de pura cepa, la gente me quiere mucho y ese honor me lo concedieron en 2018; ese día fue muy feliz. Es el mayor premio que podían haberme dado en mi tierra. Yo llevo el nombre de Murchante allá por donde voy. No reniego de mi tierra para nada, sino todo lo contrario, y tampoco reniego de mi acento ribero, que me ha abierto camino en mi profesión.

–¿Qué peculiaridades tiene ese deje ribero?

–Somos muy 'echaos' 'pá'lante y somos gente muy abierta. La Ribera es una zona plana, que no tiene nada que ver con el norte de Navarra. No tiene mucho patrimonio, pero sí mucho viñedo. El vino nos da esa alegría que nos caracteriza. En Murchante nadie es forastero, se acoge a todo el mundo con los brazos abiertos y eso lo llevo yo por bandera.

–¿De dónde le viene la chispa?

–De mi abuela materna Palmira, que tenía mucho talento. Y también me han dicho que, por parte paterna, tenía un tío artista que se fue a Argentina. Desde pequeña siempre he tenido mucha chispa y siempre llamaba la atención, aunque no quisiera. Y si me he dedicado al humor, es porque me hace feliz hacer reír a los demás.

–No tiene pelos en la lengua… ¿Sólo es desvergonzada sobre el escenario?

–La verdad es que con la edad tengo más vergüenzas, aunque no sobre el escenario, que jamás las he tenido, porque soy muy directa y muy bruta porque no dejo de ser de pueblo y cuando me subo al escenario lo multiplico por cien. No tengo pelos en la lengua, sobremanera, cuando hablo de sexo, pero a mis 47 años noto que tengo más vergüenzas que cuando era adolescente; son chorradas, inseguridades…

–¿En sus shows cuenta sus vivencias personales?

–Tengo cuatro shows y en todos ellos cuento mis vivencias personales. Me cuesta muchísimo contar una historia que a mí no me haya pasado.

–¿Con qué espectáculo deleitará en Palencia?

–Me estreno en Palencia capital, pero ya en el mes de abril actué en un evento benéfico en Guardo junto a más cómicos. Un acto que promueve 'Kodro El Rápido', a quien conocí cuando ganó en 2015 el primer concurso de monólogos que se hizo en Murchante, donde entablamos relación y este año me llamó para actuar en su pueblo y no lo dudé, y volví a mi tierra enamorada de Guardo. Espero tener un buen recibimiento en Palencia, donde presentaré 'Mejor será reírnos', un monólogo en el que hablo de la pandemia y de mis vivencias, que son muchas.

–En ese monólogo aborda las trabas con las que se topan las mujeres a lo largo de la vida.

–Yo soy una cómica muy chica y este guion es muy directo y cae muy bien a las mujeres porque se sienten identificadas, aunque también se ríen mucho los hombres.

– ¿La igualdad de géneros sigue siendo aún una quimera?

–Sí, sí. Ahí estamos en la lucha todavía. Como cómica, me ha costado mucho abrirme camino porque estaba mal visto hablar de cosas de mujeres. Y, según dónde me toque actuar, hay gente que no soporta que una mujer tenga libertad de expresión para hablar de ciertas cosas y, menos aún, que se suba a un escenario para contarlas. Es una lucha constante, aún queda camino por hacer y hay veces que vivimos situaciones en las que parece que vamos más para atrás que para adelante.

–¿El humor español goza de mejor salud gracias a la proliferación de mujeres en este género?

–Yo pienso que sí, que ya era hora también… Estoy en un grupo de 'WhatsApp' donde estamos casi todas las cómicas de España y en él estamos alrededor de setenta y cinco y, entre nosotras, nos ayudamos mucho.

–De todas sus facetas artísticas (monologuista, actriz, guionista y profesora de teatro), ¿por cuál se decanta más?

–Por todo en general, aunque yo soy cómica de nacimiento, tanto dentro como fuera del escenario; llevo en la sangre ser cómica. Lo de profesora de teatro es porque tengo una escuela de teatro en Murchante con más de 50 alumnos y estoy orgullosísima de ella, con la que llevo veinticuatro años; soy feliz dando clases de teatro y me tira muchísimo. Ahora, también me ha dado por cantar y hemos formado un pequeño grupo.

–¿Anhela trabajar en la gran pantalla?

–He participado en cortometrajes, pero trabajar en películas lo veo más complicado porque mi faceta de cómica me absorbe tanto que no tengo tiempo de mandar 'books' ni vídeos a las agencias de actores y actrices, aunque me encantaría hacer películas, una puerta que no cierro.

–¿Qué meta se ha marcado Aroa Berrozpe?

–No soy una chica de metas, voy sobre la marcha. Ahora me gustaría centrarme en el nuevo espectáculo que presentaré en octubre y, también, en darme a conocer por toda España. Me estoy abriendo camino pasito a pasito. Me conocen mucho en Euskadi, Aragón, Navarra y La Rioja, pero espero que me empiecen a conocer en Palencia, Valladolid… y en el resto del país.