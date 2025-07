«Uso las redes sociales como escaparate porque la tele apuesta cada vez menos por el humor»

Tras veinte años de recorrido en la escena humorística, el madrileño Raúl Massana (1979) se ha colocado en la picota de la comedia patria y ... este jueves 10 (22:00 horas) aterriza en el escenario del Espacio OMY de la capital palentina para presentar su vitoreado show 'Vendo humo', el espectáculo con el que más disfruta «porque en él hago lo que absolutamente me da la gana», como reconoce.

–Dos décadas en la comedia le han colocado en el podio patrio del humor. ¿Qué caracteriza a Massana de la parrilla cómica española?

–Soy un cómico de los de hace veinte años, de esos que hacemos de todo, y no tengo miedo a nada. Me subo a cualquier carro y eso me ha permitido mantenerme dos décadas. Acepto todo y siempre digo sí a cualquier propuesta. Si tienes miedo, el humor no funciona. Además, ¿quién puede asegurarme que esto va a perdurar siempre y que no va a acabarse mañana? Por eso siempre lo doy todo en cada uno de mis espectáculos, como si me fueran a echar una vez finalizado el show.

–¿La formación escénica ha sido determinante en su éxito?

–Pues no sé hasta qué punto… Yo me formé para ser actor hace veinticinco años y he realizado cursos de doblaje e improvisación, pero creo que el éxito me ha llegado por trabajar mucho. Intento potenciar todas mis facultades con formación, pero, sin duda, lo que me ha hecho crecer en esta profesión ha sido formar parte de la compañía El Circo de los Horrores durante diez años, donde hacíamos ocho o nueve espectáculos a la semana, íbamos de gira a distintos países, actuábamos en sitios inhóspitos… La formación viene bien porque te da más seguridad sobre el escenario, aunque la mejor escuela para un cómico es hacer de todo, incluso, hasta subirte a una caja de botellines para actuar.

–¿En qué ha afectado su presencia en las redes sociales a su trayectoria?

–Las redes me han beneficiado muchísimo, sobre todo, a raíz de la pandemia, que fue cuando empecé a crear contenidos más blancos que mis shows, que son más macarras, con mi mujer y mis dos hijos, Lucas y María, con los que me he hecho viral en varias ocasiones. ¡Nunca pensé que iba a tener tanta repercusión! Hay gente que me conoce solo por las redes y, por la calle, me para gente jovencísima. Yo uso las redes como escaparate porque la tele cada vez apuesta menos por el humor. Las redes me han dado una segunda juventud.

–Hoy, el espectro humorístico en España es muy heterogéneo y tanto usted como muchos de sus colegas estáis en la picota.

–Hoy, el humor está de moda. Cuando yo empecé, hace veinte años, en los inicios de El Club de la Comedia, todo era muy moderno y novedoso y, desde hace diez años, las redes sociales han descubierto cómicos muy frescos y con distintas propuestas. La comedia actual es muy guay y está viviendo un momento fantástico; me recuerda a mis inicios. Hoy hay grandes fenómenos que están creando nueva comedia y que favorecen que este género no se estanque.

–¿Cuántas temporadas lleva con su podcast 'Yo nunca'?

–Siete temporadas y por él ha pasado muchísima gente, desde Dani Rovira hasta Irene Montero. Estoy entusiasmado con el podcast, tengo patrocinador, mucho público, e incluso, alguna declaración de nuestros invitados se han hecho noticia, como fue el caso de Paula Vázquez, algo que me parece impresionante.

–Además de cómico, es guionista…

–Sí, soy guionista, sobre todo, de humor. Me encanta el entretenimiento y, también, he impartido clases de comedia durante cinco años en una escuela. La verdad es que me gusta todo lo que hago.

–¿Cuál es su máxima aspiración en el plano escénico?

–A día de hoy, quedarme como estoy y aguantar. Estoy viviendo un momento increíble. Tengo cantidad de seguidores, pero aún puedo salir a la calle sin preocupaciones ni agobios o que me llames tú para hacerme una entrevista. Aspiro a aguantar, que es muy difícil. Quedarme como estoy sería el punto ideal. Llevo veinte años, tengo público, creo que la profesión me valora y hago cosas chulas con mis hijos… No pido más.

–¿Cuántos shows ha presentado hasta la fecha?

–No sabría decirte. Ahora mismo, tengo tres shows en cartel: 'Vendo humo', que es el que voy a presentar en Palencia; 'Cosas de padres', en el que hablo sobre la paternidad y las familias; y 'Yo nunca', que es mi podcast y que se ha convertido en espectáculo. Con 'Vendo humo' es con el que más disfruto porque en él hago lo que absolutamente me da la gana. Es con el que la gente va a pasárselo bien y en el que cuento monólogos que no podría contar en redes sociales. Es un espectáculo jeta.

–¿Qué conoce de las tierras palentinas?

–El año pasado ya estuve en el Teatro Ortega. En Palencia hay muchísima cultura de comedia y su público es muy educado, te ayuda a muerte y nunca juzga tu comedia. Uno de los problemas que tiene nuestro gremio es que la gente juzgue tu humor. Parece que todo el mundo sabe de fútbol y de humor. Y los palentinos disfrutan de tu comedia sin juzgarte, y que el público reme a tu favor es maravilloso.

–¿Qué pide del público en sus shows?

–Que vengan a pasárselo bien, que desconecten, que acepten todo y que vengan a jugar. La única pretensión de los cómicos es hacer reír al público, no más. Y que tengan paciencia y si un chiste no les gusta, que esperen al siguiente, que igual les mola.