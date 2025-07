«Estar en primera línea en el humor requiere una dedicación absoluta»

La actriz y humorista rumana Bianca Kovacs (Sighisoara, Transilvania, 42 años), afincada en España desde 2002, abre la cartelera del VI Festival del Humor de ... Palencia del mes de julio. Este certamen capitalino, que se inauguró el 12 de junio y que se prolongará hasta el 28 de agosto, se desarrolla en el espacio OMY y aúna monólogos de categoría y música en directo. Kovacs, que arribó como inmigrante ilegal y que vivió casi un mes en las calles madrileñas, es un gran ejemplo de superación, ya que, tras años de dedicación y esfuerzo, ha logrado cumplirsu sueño: convertirse en una artista escénica en alza. Además de provocar el aplauso generalizado en sus shows, esta intérprete ha participado hasta la fecha en cinco películas y cuatro series televisivas. Antes de la actuación de esta humorista en Palencia, programada este jueves a las 22 horas, el público asistente podrá disfrutar del concierto que ofrecerá dos horas antes el grupo Rock'N'Roll Cirkus.

–¿Cómo pasó de ser una 'sintecho' e inmigrante ilegal en España a convertirse en una actriz y cómica en alza?

–En ese camino han pasado años de por medio. Viví en la calle cuando llegué a Madrid, pero, al poco tiempo, me trasladé a Andalucía, donde trabajé en el campo, en una inmobiliaria y de camarera hasta 2012, año en que empecé a vender perfumes en el 'duty free' del aeropuerto madrileño, un trabajo que me sirvió para mantenerme y para pagarme mi formación como actriz.

–Su carrera escénica ha sido meteórica y en 2024 logró dos candidaturas a los Goya 2024: mejor actriz revelación por 'Un lío de millones' y mejor intérprete femenina de reparto por 'Bodegón con fantasmas'.

–Está muy bien ser candidata, que no nominada, a los Goya, pero me supo mejor ser finalista como mejor cómica en los premios Berlanga al Humor 2023 y 2024 y conseguir el año pasado el Oscar del Humor como cómica de 'stand up', pero, sin duda, lo más gratificante es seguir trabajando. Me hablas de carrera meteórica, pero detrás hay muchísimo trabajo. Para conseguir estar en primera línea dentro del humor, tienes que trabajar las 24 horas del día durante toda la semana, una dedicación absoluta. Con dedicación y trabajo se consigue lo que uno persigue; yo lo he logrado.

–Además, ha sido colaboradora del programa televisivo 'Al cielo con ella'.

–Sí, sí, aunque ya se ha acabado la temporada. También he colaborado en los podcasts 'Estirando el chicle', 'El olimpo de las diosas' y 'Odio a la gente'; este último lo presento junto Carmen Romero y en verano no descansamos.

–En estos momentos, está inmersa en el rodaje de la última película de Álex de la Iglesia, 'La cuidadora'.

–Tengo un papelito en esta película, del que aún no puedo desvelar nada. Pero ya están en los cines las películas 'La buena suerte', de Gracia Querejeta, y 'Los Tortuga', de Belén Funes, en las que participo. Y también estoy colaborando en otros proyectos audiovisuales de lo que no puedo decir nada porque aún se están grabando.

–Está que se sale…

–Para mí es superimportante la comedia, la 'stand up', donde quiero llegar a más en este género, pero compaginándola con la ficción audiovisual. Ya he protagonizado un cortometraje, que espero que se presente cuanto antes, y me gustaría protagonizar un 'largo'. En este tipo de proyectos me gusta cambiar de perfiles. Soy una todoterreno porque se me da muy bien comunicar tanto a través de los personajes de 'pelis' y series como en los monólogos.

–Entre los colegas de profesión, ¿se dan muchos codazos para hacerse camino?

–No creo en los codazos ni en la competencia. Sinceramente, creo que cada cómico tiene algo especial, aunque hay que trabajárselo mucho para tener identidad propia; ofrecemos espectáculos diferentes y hay mucho compañerismo. Dentro del gremio, tengo grandes amigos y estoy muy agradecida por ello. Hay gente que me ha tratado estupendísimamente y tengo muchísimo a cariño a muchos de mis compañeros.

–De haberse quedado en su país, ¿hubiese logrado labrarse la carrera que se ha forjado en España?

–A lo mejor, no igual, pero mi intención siempre había sido dedicarme a la interpretación, ser actriz. Cuando llegué a España, me he buscado la vida para comer y conseguir papeles y, luego, ya me dediqué a formarme. La comedia me gustaba verla, pero nunca pensé hacerla y, ahora, me apasiona.

–¿Sigue teniendo familia en su ciudad natal?

–En Sighisoara sigue viviendo la mayoría de mi familia. Yo me he traído a dos de mis hermanos, que viven en Fuengirola; los demás viven en Rumanía.

–¿Ha presentado alguno de sus shows en su país?

–He actuado en algún programa de la tele, pero como vivo en España, me resulta más cómodo hacer comedia en castellano. Soy 'rumañola'. Soy rumana, y a mucha honra, pero me considero muy española; soy mitad y mitad. Pero creo que para hacer humor tienes que vivir en el país en el que lo haces. En España estoy muy contenta.

–¿Qué show presentará en Palencia?

–Voy a llevar el show 'Transición', aunque también representaré situaciones del anterior espectáculo, pero, sobre todo, presentaré cosas nuevas que me han sucedido y que las he llevado a la comedia. Me hace mucha ilusión actuar en Palencia; será mi primera vez. Me parece muy valiente dedicar un festival al humor, algo tan necesario para nuestro colectivo porque no creas que se programa demasiada comedia; hay sitios que no organizan espectáculos de humor. Del festival de Palencia me han hablado muy bien muchos compañeros y tenía muchas ganas de ir porque, según me han dicho, el público recibe muy bien a los cómicos; me apetece un montón.

–¿Con qué ingredientes cocina su humor?

–Siempre intento seguir mi instinto y cuento lo que me va pasando y lo que pasa en el mundo. La gente empatiza contigo cuando cuentas las cosas de verdad porque se sienten muy identificados. A todos nos pasan cosas parecidas, pero las contamos de distinta manera. Hombre, puedes contar cosas documentándote y hacer buena comedia, pero yo casi siempre me baso en mis propias experiencias vitales. Yo digo verdades incómodas y exagero mucho, pero la gente recibe muy bien mis shows. Si la gente no se riera, no serviría de nada tu comedia. Para mí lo importante es que el público se ría y disfrute.

–En el panorama humorístico español, ¿hay igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y cachés similares?

–Hoy en día, sí, pero muchas compañeras me hablan de que hace quince años había muchas desigualdades en ese sentido. Actualmente, en la comedia creo que no sucede, no así en la interpretación, ya que hago muchos castings y pienso que hay veces que me han salido bien y, luego, no me cogen. En la comedia si haces reír, te van a llamar, independientemente de si eres hombre o mujer.